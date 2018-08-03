Володин объявил о «больших» парламентских слушаниях по пенсионному возрасту

Для проведения парламентских слушаний Володину придется на день вернуть депутатов из отпуска Сергей Фадеичев/ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что в Госдуме пройдут «большие» парламентские слушания, посвященные повышению пенсионного возраста. Они запланированы на 21 августа. Таким образом, депутаты на день прервут отпуск, который у них заканчивается 27 августа. По словам Володина, после отпуска у депутатов начнется региональная неделя, и с 27 августа по 9 сентября парламентарии будут работать в своих избирательных округах. «Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии», – указал Володин.

Проведение слушаний поддержали все фракции Госдумы. В обсуждении пенсионной реформы примут участие депутаты, чиновники правительства, представители законодательной и исполнительной власти регионов, а также эксперты.

Правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. был принят Госдумой в первом чтении 19 июля. За документ проголосовали только депутаты «Единой России». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против реформы. Дата рассмотрения законопроекта во втором чтении пока не назначена, но крайний срок приема поправок ко второму чтению продлен на месяц – с 18 августа до 24 сентября.

Пенсионная реформа спровоцировала не только падение рейтинга президента, премьера, Госдумы и власти в целом, но и привела к конфликту внутри «Единой России». Депутат Наталья Поклонская, единственная из единороссов проголосовавшая против реформы, подверглась критике со стороны секретаря партийного генсовета Сергея Неверова. Он предложил Поклонской подумать, готова ли она дальше работать во фракции. А депутаты-единороссы отказались прийти на заседание возглавляемой Поклонской комиссии по контролю за доходами парламентариев. Депутат Сергей Железняк, пропустивший голосование по законопроекту, подал заявление об отставке с поста замсекретаря генсовета.

Парламентская оппозиция апеллирует к тому, что подавляющее большинство населения выступает резко против реформы. КПРФ запланировала проведение всероссийского референдума, на котором будет поставлен вопрос, хотят ли граждане изменения пенсионного возраста. Коммунисты согласовали с Центризбиркомом оптимальную формулировку вопроса для референдума и собрались приступить к созданию инициативной группы.

Однако у КПРФ неожиданно появились конкуренты: в Мосгоризбирком поступило уведомление о собрании другой инициативной группы, которая намерена вынести на референдум похожий вопрос. Это может заблокировать инициативу КПРФ: по закону, инициативная группа по проведению референдума должна состоять как минимум из 43 региональных подгрупп, а после регистрации такой подгруппы другая подгруппа, предложившая схожую по смыслу или содержанию формулировку вопроса референдума, уже не может быть зарегистрирована в том же регионе. Альтернативную КПРФ инициативную группу создает кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов.

Что чиновники думают о пенсионной реформе