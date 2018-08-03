Володин объявил о «больших» парламентских слушаниях по пенсионному возрасту
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что в Госдуме пройдут «большие» парламентские слушания, посвященные повышению пенсионного возраста. Они запланированы на 21 августа. Таким образом, депутаты на день прервут отпуск, который у них заканчивается 27 августа. По словам Володина, после отпуска у депутатов начнется региональная неделя, и с 27 августа по 9 сентября парламентарии будут работать в своих избирательных округах. «Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии», – указал Володин.
Проведение слушаний поддержали все фракции Госдумы. В обсуждении пенсионной реформы примут участие депутаты, чиновники правительства, представители законодательной и исполнительной власти регионов, а также эксперты.
Правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. был принят Госдумой в первом чтении 19 июля. За документ проголосовали только депутаты «Единой России». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против реформы. Дата рассмотрения законопроекта во втором чтении пока не назначена, но крайний срок приема поправок ко второму чтению продлен на месяц – с 18 августа до 24 сентября.
Пенсионная реформа спровоцировала не только падение рейтинга президента, премьера, Госдумы и власти в целом, но и привела к конфликту внутри «Единой России». Депутат Наталья Поклонская, единственная из единороссов проголосовавшая против реформы, подверглась критике со стороны секретаря партийного генсовета Сергея Неверова. Он предложил Поклонской подумать, готова ли она дальше работать во фракции. А депутаты-единороссы отказались прийти на заседание возглавляемой Поклонской комиссии по контролю за доходами парламентариев. Депутат Сергей Железняк, пропустивший голосование по законопроекту, подал заявление об отставке с поста замсекретаря генсовета.
Парламентская оппозиция апеллирует к тому, что подавляющее большинство населения выступает резко против реформы. КПРФ запланировала проведение всероссийского референдума, на котором будет поставлен вопрос, хотят ли граждане изменения пенсионного возраста. Коммунисты согласовали с Центризбиркомом оптимальную формулировку вопроса для референдума и собрались приступить к созданию инициативной группы.
Однако у КПРФ неожиданно появились конкуренты: в Мосгоризбирком поступило уведомление о собрании другой инициативной группы, которая намерена вынести на референдум похожий вопрос. Это может заблокировать инициативу КПРФ: по закону, инициативная группа по проведению референдума должна состоять как минимум из 43 региональных подгрупп, а после регистрации такой подгруппы другая подгруппа, предложившая схожую по смыслу или содержанию формулировку вопроса референдума, уже не может быть зарегистрирована в том же регионе. Альтернативную КПРФ инициативную группу создает кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин