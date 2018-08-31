В США рассекретили разговоры Ельцина и Клинтона о Путине

Владимир Путин и первый президент России Борис Ельцин в день инаугурации Путина, 7 мая 2000 г. Владимир Вяткин / РИА Новости

На сайте президентской библиотеки Билла Клинтона опубликованы расшифровки разговоров бывшего президента США с первым российским президентом Борисом Ельциным. В разговоре от 8 сентября 1999 г. Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал Владимира Путина, ставшего в августе того года председателем правительства России, своим преемником и описал его личностные качества.

«Мне потребовалось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим президентом России в 2000 г., – поделился с американским коллегой Ельцин. – К сожалению, на тот момент я не мог найти ни одного кандидата. Наконец, я натолкнулся на него, Путина, я изучил его биографию, его интересы, его знакомых и так далее. Я узнал, что он надежный человек, который хорошо разбирается в вещах, находящихся в его сфере ответственности. В то же время он основательный и сильный, очень коммуникабельный. И он может очень легко налаживать хорошие отношения и контакты со своими партнерами». Ельцин выразил уверенность, что Клинтон оценит Путина как «высококвалифицированного партнера».

«Я глубоко убежден, что его (Путина. – "Ведомости") поддержат как кандидата [на президентских выборах] в 2000 г. Мы над этим работаем», – отметил первый российский президент. В телефонном разговоре с Клинтоном от 19 ноября 1999 г. Ельцин еще раз подчеркнул, что Путин будет его преемником на посту президента. «Он демократ и хорошо знает Запад», – сказал Ельцин. В свою очередь Клинтон, уже встретившийся с премьер-министром Путиным на саммите АТЭС в Окленде, заметил, что тот «очень умен».

Ельцин охарактеризовал Путина как жесткого человека с внутренним стержнем. «Я сделаю все возможное, чтобы он победил [на выборах] – разумеется в рамках закона. И он победит, – подчеркнул Ельцин. – Вы будете с ним работать. Он продолжит линию Ельцина на демократию и экономику и расширит контакты России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успеха».

После публичного объявления Ельциным о своем уходе с президентского поста, в 9 вечера по вашингтонскому времени 31 декабря 1999 г. (на тот момент в Москве уже наступило 1 января 2000 г.) у глав государств состоялся очередной телефонный разговор, в котором российский лидер заявил, что намерен помочь Путину освоиться на международной арене и для этого будет сопровождать его в поездках. Ельцин вновь назвал Путина демократом, а также сильным и умным человеком широкой души. В конце разговора Клинтон пообещал Ельцину, что будет «хорошим партнером для Путина».

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