Куда пропадают премьеры и президенты

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Астафьев Александр / ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев наконец-то вышел из информационного небытия, в котором пребывал две недели. Во вторник вечером, если верить официальному сайту правительства, он встретился с врио губернатора Нижегородской области, а в среду днем провел селекторное совещание по проблемам образования. Начало второго мероприятия совпало с телеобращением Владимира Путина к россиянам по поводу повышения пенсионного возраста, которое своим заявлением от 14 июня запустил Медведев.

Двухнедельное отсутствие премьера, как водится, породило множество конспирологических версий – от традиционной для России безнадежной борьбы с зеленым змием до новомодной заботы о своей внешности с использованием последних достижений пластической хирургии. Возможностей сколько-нибудь убедительно подтвердить или опровергнуть какую-то из них у сторонних наблюдателей пока не было, поскольку на широкой публике Медведев еще не появлялся. А краткий комментарий правительственной пресс-службы, бодро отрапортовавшей на прошлой неделе о «спортивной травме» премьера, вызвал лишь новую волну предположений и саркастических рассуждений о повышенной травмоопасности горячо любимого Медведевым бадминтона.