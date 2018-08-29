Куда пропадают премьеры и президенты
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Премьер-министр Дмитрий Медведев наконец-то вышел из информационного небытия, в котором пребывал две недели. Во вторник вечером, если верить официальному сайту правительства, он встретился с врио губернатора Нижегородской области, а в среду днем провел селекторное совещание по проблемам образования. Начало второго мероприятия совпало с телеобращением Владимира Путина к россиянам по поводу повышения пенсионного возраста, которое своим заявлением от 14 июня запустил Медведев.
Двухнедельное отсутствие премьера, как водится, породило множество конспирологических версий – от традиционной для России безнадежной борьбы с зеленым змием до новомодной заботы о своей внешности с использованием последних достижений пластической хирургии. Возможностей сколько-нибудь убедительно подтвердить или опровергнуть какую-то из них у сторонних наблюдателей пока не было, поскольку на широкой публике Медведев еще не появлялся. А краткий комментарий правительственной пресс-службы, бодро отрапортовавшей на прошлой неделе о «спортивной травме» премьера, вызвал лишь новую волну предположений и саркастических рассуждений о повышенной травмоопасности горячо любимого Медведевым бадминтона.
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