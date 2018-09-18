Патрушев рассказал о двух миллионах тонн токсичных отходов под Петербургом

Петербург и Ленинградская область не решат проблемы «Красного бора» без помощи из федерального бюджета

На полигоне под открытым небом находятся 2 млн т нефтепродуктов, кислот, гальванического шлама, ртутьсодержащих соединений Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

На мусорном полигоне «Красный бор», расположенном в Ленинградской области, сложилась критическая ситуация, предупредил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. На свалке скопилось около 2 млн т токсичных промышленных отходов, полигон уже проинспектировала комиссия Совбеза по обеспечению экологической безопасности.

По словам Патрушева, ситуация осложняется тем, что до сих пор не определено организационно-правовое положение «Красного бора». По словам полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова, Петербург и Ленинградская область не могут самостоятельно решить проблему и им необходима помощь из федерального бюджета. Беглов назвал ситуацию с «Красным бором» «опасной экологической бомбой».

Секретарь Совбеза и полпред призвали Минприроды и правительство Петербурга срочно принять меры для улучшения экологической ситуации в районе полигона, провести обезвреживание захороненных химических отходов. Пока эти мероприятия не включены в программу Петербурга по охране окружающей среды, констатировал Патрушев.

«Красный бор» находится в 30 км от Санкт-Петербурга и в 4,5 км к юго-востоку от Колпина. Полигон был открыт в 1969 г. и сейчас практически исчерпал ресурс. Издание «Фонтанка» еще два года назад писала, что горы мусора на полигоне на 2-4 метра выше нормы. Под открытым небом находятся 2 млн т нефтепродуктов, кислот, гальванического шлама, ртутьсодержащих соединений.

Полигон является потенциальным источником техногенного загрязнения вод Балтики. Кроме того, опасные вещества могут через ручей Большой Ижорец попасть в Неву. В феврале 2016 г. генпрокурор России Юрий Чайка давал поручение прокуратуре Петербурга проверить информацию о возможной утечке ядовитых отходов в Неву.

В Северо-Западном округе нет эффективной системы обращения с отходами, констатировал Патрушев. «Ресурсы полигонов использованы более чем на 90%. При этом обустройство большинства объектов размещения отходов не соответствует действующим санитарным нормам и правилам», – заявил секретарь Совбеза. По его словам, каждый год на территории округа образуется 465 млн т отходов, из них перерабатывается и обезвреживается не более 23%. Он также отметил рост числа незаконных свалок. Только в прошлом году в округе было выявлено свыше 3000 несанкционированных свалок.

Ответственность за сложную экологическую ситуацию Патрушев возложил на руководителей регионов. В Карелии и Вологодской области до сих пор не одобрены региональные программы обращения с отходами. Почти во всех субъектах округа, за исключением Новгородской области и Карелии, отобранные региональные операторы не приступили к работе с отходами.

В последние годы власти начали активно закрывать старые свалки. Сейчас весь мусор свозится на 15 полигонов. Возросший поток и смрад из-за колоссального притока мусора привели к возникновению акций протеста в Подмосковье. На митинги с требованиями закрыть близлежащие свалки выходили жители Клина, Коломны, Троицка, Рузы, Серебряных Прудов, Волоколамска и Балашихи. Местные жители протестуют не только против существующих свалок, но и против строительства новых. В ближайшие несколько лет часть полигонов должна закрыться, но рядом с частью оставшихся планируется открыть новые, мощность которых может быть еще больше. Например, мощность полигона «Ядрово» в Волоколамске, который власти пообещали закрыть, составляет 430 000 т в год, но с 2020 г. модернизированный полигон «Ядрово» должен принимать уже 600 000 т отходов.

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