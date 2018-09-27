Госдума одобрила повышение пенсионного возраста в третьем чтении

332 депутата проголосовали «за» Ярослав Чингаев для Ведомостей

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе. «За» проголосовали 332 депутата, «против» – 83. Во время заседания принятие документа в очередной раз поддержала только «Единая Россия», все остальные партии – «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ – выступили с его критикой.

Во втором – ключевом – чтении реформа была принята накануне, 26 сентября. Рассмотрение и проекта, и поправок к нему заняло четыре часа. Документ предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне. В изначальной версии, предложенной правительством, для женщин возраст выхода на пенсию должен был повыситься до 63 лет, а для мужчин – до 65. В июле документ был принят в первом чтении.

В августе президент России Владимир Путин выступил с телеобращением и объявил о смягчении условий реформы. Он предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию и рекомендовал повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

В России неоднократно проходили акции протеста против повышения пенсионного возраста.

25 сентября Госдума приняла уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста. Теперь в УК появится новая статья, за нарушение которой работодателям грозит штраф до 200 000 руб. (или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев), а также обязательные работы. Наказания в виде лишения свободы статья не предусматривает.