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Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

Госдума приняла в окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс об установлении ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнении людей предпенсионного возраста. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Инициативу поддержали 377 депутатов, уточняется в сообщении. Предпенсионным возрастом будут считаться пять лет перед выходом на пенсию. Теперь в УК появится новая статья: за ее нарушение грозит штраф до 200 000 руб. (или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев), а также обязательные работы. Наказания в виде лишения свободы статья не предусматривает.

В первом чтении этот законопроект Госдума приняла недавно – 13 сентября. Бизнес выступал категорически против этой меры. Введение чрезмерно жесткой ответственности для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста чревато тем, что своих мест будут лишаться работники, не достигшие этого возраста, объяснял председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В середине июня правительство предложило увеличить возраст выхода на пенсию в России. Предполагалось, что повышение будет происходить поэтапно: с 55 до 63 лет к 2034 г. для женщин, для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. Однако в конце августа президент России Владимир Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы. Он предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Кроме того, он рекомендовал скорректировать повышение выхода на пенсию для женщин – с 55 до 60 лет.

Что чиновники думают о пенсионной реформе