Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
Госдума приняла в окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс об установлении ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнении людей предпенсионного возраста. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Инициативу поддержали 377 депутатов, уточняется в сообщении. Предпенсионным возрастом будут считаться пять лет перед выходом на пенсию. Теперь в УК появится новая статья: за ее нарушение грозит штраф до 200 000 руб. (или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев), а также обязательные работы. Наказания в виде лишения свободы статья не предусматривает.
В первом чтении этот законопроект Госдума приняла недавно – 13 сентября. Бизнес выступал категорически против этой меры. Введение чрезмерно жесткой ответственности для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста чревато тем, что своих мест будут лишаться работники, не достигшие этого возраста, объяснял председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В середине июня правительство предложило увеличить возраст выхода на пенсию в России. Предполагалось, что повышение будет происходить поэтапно: с 55 до 63 лет к 2034 г. для женщин, для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. Однако в конце августа президент России Владимир Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы. Он предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Кроме того, он рекомендовал скорректировать повышение выхода на пенсию для женщин – с 55 до 60 лет.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин