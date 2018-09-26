Госдума одобрила во втором чтении пенсионную реформу

Акция против изменения пенсионного законодательства у Госдумы Антон Новодережкин/ТАСС

Госдума приняла во втором, ключевом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. «За» проголосовали 326 депутатов, «против» – 59, один воздержался.

Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65. Повышение будет постепенным и позволит смягчить последствия реформы для женщин 1964-1968 годов рождения и для мужчин, родившихся в 1959-1963 гг. (см. таблицу). Для некоторых категорий населения предусмотрен досрочный выход на пенсию. Например, женщины, родившие четырех детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, смогут выйти на пенсию в 56 лет при трудовом стаже в 15 лет. Мужчины при трудовом стаже в 42 года смогут стать пенсионерами в 63 года.

Для смягчения реформы власти также готовы на меры поддержки людей предпенсионного возраста. Например, будет дольше выплачиваться пособие по безработице. В первые три месяца предлагается выплачивать 75% средней зарплаты за последние три месяца работы, следующие три месяца – 60%, а в дальнейшем 45%, но не более и не менее максимального пособия по безработице.

Против все, кроме «Единой России»

Обсуждение законопроекта и поправок к нему заняло у депутатов почти четыре часа. Сначала они единогласно проголосовали за поправки, предложенные президентом Владимиром Путиным. Ключевая из них – повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо планировавшихся 63. «Есть, что нас объединяет», – прокомментировал единогласную поддержку инициатив президента спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Всего поступило к законопроекту 324 поправки. Дальше Госдума отклонила около 270 поправок, предложенных депутатами. В том числе предложения ЛДПР и «Справедливой России» отложить реформу. «Не надо Госдуму окружать ОМОНом, народ выражает свое мнение через итоги голосования. Нет достоверных данных, цифр, чтобы сказать, что пенсионная реформа назрела. Реформа в нынешнем виде не достигнет своей цели», – заявил депутат от ЛДПР Сергей Иванов. По его мнению, к вопросу повышения пенсионного возраста можно обращаться не раньше чем через 20 лет. Олег Шеин из «Справедливой России» заявил, что Россия выберется из демографической ямы только после 2023 г. и обсуждать пенсионную реформу нужно не раньше 2033 г.

Депутат от КПРФ Вера Ганзя отметила, что в Сибири и на Дальнем Востоке и без повышения пенсионного возраста жить сложно. «Если с территорий уходит народ, наш народ уходит с территорий, то туда может прийти совсем другой народ, и мы прекрасно знаем какой», – отметила она. Ее коллега по партии Николай Коломейцев назвал реформу инициативой Международного валютного фонда. Коломейцев же предложил проголосовать за законопроект тайно. Володин выступил против: «За спиной у народа принимали многие другие решения, которые лучше жизнь не сделали».

За реформу проголосовали только депутаты «Единой России». Руководитель фракции единоросов Сергей Неверов заявил, что после общественно-парламентских слушаний, консультаций с экспертами, с общественными организациями и депутатами региональных парламентов был выработан «тот вариант законопроекта, который устраивает сегодня всех».

Как смягчали реформу

Правительство предложило повысить пенсионный возраст в июне. Предполагалось, что для женщин возраст выхода на пенсию повысят до 63, а для мужчин – до 65. Тогда же в июне Госдума приняла законопроект в первом чтении. Однако в конце августа президент России Владимир Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы. Он предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Кроме того, он рекомендовал скорректировать повышение выхода на пенсию для женщин – с 55 до 60 лет. По всей России неоднократно проходили акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Во вторник, 25 сентября, Госдума приняла уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста. Теперь в Уголовном кодексе появится новая статья, за нарушение которой работодателям грозит штраф до 200 000 руб. (или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев), а также обязательные работы. Наказания в виде лишения свободы статья не предусматривает.