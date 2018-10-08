По его словам, ничего тайного в этом визите не было

Лавров назвал рутинной поездку в Нидерланды обвиненных в кибершпионаже россиян Евгений Разумный / Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не было ничего секретного в апрельской поездке в Гаагу россиян, которых власти Нидерландов обвинили в кибершпионаже. «Это была рутинная поездка, они не прятались ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство», — приводит слова Лаврова «РИА Новости». Цель визита россиян в Нидерланды министр не уточнил.

Россиянам при задержании не дали связаться с российским посольством, а сразу попросили покинуть страну, рассказал он. По его словам, ситуация выглядела как недоразумение — никаких демаршей в адрес Москвы не предпринималось. Лишь в сентябре в голландских СМИ появилась информация об инциденте, после чего МИД России вызвал посла Нидерландов для уточнения деталей, отметил Лавров. «Нам ничего вразумительного сказано не было», — заключил он.

В середине апреля из Нидерландов были высланы четверо россиян. Они въехали в страну по дипломатическим паспортам, выданным на имена Евгения Серебрякова, Алексея Моренца, Олега Сотникова и Алексея Минина. Об их высылке власти Нидерландов объявили только 4 октября, то есть спустя почти полгода. По версии Нидерландов, высланные россияне — это сотрудники ГРУ и в Гаагу они прибыли для того, чтобы совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По версии нидерландских спецслужб, целью атаки было похищение файлов расследования отравления в Солсбери. Кроме того, высланные россияне, по версии Нидерландов, хотели украсть данные о расследовании крушения Boeing рейса MH17 в 2014 г. в Донбассе.

Позже к обвинениями присоединились США и их союзники: помощник генпрокурора США Джон Демерс заявил, что семь «сотрудников ГРУ», в том числе четверо высланных из Нидерландов, причастны к масштабным хакерским атакам последних лет. Речь идет об атаках на антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. Британский министр иностранных дел Джереми Хант допустил возможность введения новых санкций против России. К нему присоединились власти Германии.

Российский МИД назвал эти обвинения «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией. Ведомство увидело в этих сообщениях продолжение «антироссийской кампании шпиономании», которая вредит двусторонним отношениям. Министерство обращало внимание на то, что обвинения в адрес россиян были выдвинуты перед сессией ОЗХО 9 октября. По мнению российских дипломатов, таким образом создается «нужный» политический фон для противоправных инициатив.

Как спецслужбы Нидерландов раскрыли предполагаемых сотрудников ГРУ