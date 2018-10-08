Лавров назвал рутинной поездку в Нидерланды обвиненных в кибершпионаже россиян
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не было ничего секретного в апрельской поездке в Гаагу россиян, которых власти Нидерландов обвинили в кибершпионаже. «Это была рутинная поездка, они не прятались ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство», — приводит слова Лаврова «РИА Новости». Цель визита россиян в Нидерланды министр не уточнил.
Россиянам при задержании не дали связаться с российским посольством, а сразу попросили покинуть страну, рассказал он. По его словам, ситуация выглядела как недоразумение — никаких демаршей в адрес Москвы не предпринималось. Лишь в сентябре в голландских СМИ появилась информация об инциденте, после чего МИД России вызвал посла Нидерландов для уточнения деталей, отметил Лавров. «Нам ничего вразумительного сказано не было», — заключил он.
В середине апреля из Нидерландов были высланы четверо россиян. Они въехали в страну по дипломатическим паспортам, выданным на имена Евгения Серебрякова, Алексея Моренца, Олега Сотникова и Алексея Минина. Об их высылке власти Нидерландов объявили только 4 октября, то есть спустя почти полгода. По версии Нидерландов, высланные россияне — это сотрудники ГРУ и в Гаагу они прибыли для того, чтобы совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По версии нидерландских спецслужб, целью атаки было похищение файлов расследования отравления в Солсбери. Кроме того, высланные россияне, по версии Нидерландов, хотели украсть данные о расследовании крушения Boeing рейса MH17 в 2014 г. в Донбассе.
Позже к обвинениями присоединились США и их союзники: помощник генпрокурора США Джон Демерс заявил, что семь «сотрудников ГРУ», в том числе четверо высланных из Нидерландов, причастны к масштабным хакерским атакам последних лет. Речь идет об атаках на антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. Британский министр иностранных дел Джереми Хант допустил возможность введения новых санкций против России. К нему присоединились власти Германии.
Российский МИД назвал эти обвинения «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией. Ведомство увидело в этих сообщениях продолжение «антироссийской кампании шпиономании», которая вредит двусторонним отношениям. Министерство обращало внимание на то, что обвинения в адрес россиян были выдвинуты перед сессией ОЗХО 9 октября. По мнению российских дипломатов, таким образом создается «нужный» политический фон для противоправных инициатив.
Как спецслужбы Нидерландов раскрыли предполагаемых сотрудников ГРУ
В этот день четыре россиянина прилетели из Москвы в Амстердам и прошли границу по дипломатическим паспортам. В аэропорту мужчины встретились с официальным представителем посольства России (лицо скрыто на фотографии). «Дипломаты» из Москвы прилетели менее чем через три недели после того, как инспекторы ОЗХО отправились в Великобританию, чтобы определить вещество, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь
Мужчины арендовали автомобиль Citroen C3, указав в качестве водителей Сотникова и Минина, и начали разведку вокруг штаб-квартиры ОЗХО в Гааге. Британская разведка сообщила коллегам в Нидерландах, что они подозревают россиян в намерении взломать компьютерные сети ОЗХО
Четверо россиян сняли один из номеров отеля Marriott рядом с штаб-квартирой ОЗХО и продолжали разведку района. В тот же день ОЗХО объявила, что направила британскому правительству доклад об отравлении Скрипаля и его дочери. ОЗХО пришла к выводу, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок»
Россияне припарковали свой автомобиль на автостоянке Marriott, багажник был направлен к зданию ОЗХО