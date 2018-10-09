Правительство обсуждает замену бумажных паспортов на электронные
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Россия намерена отказаться от бумажных паспортов и с 2021 г. начать переход на электронный паспорт – его концепции уже пять лет. Совещания, на котором она снова обсуждалась, 14 сентября провел зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов (сообщила его представительница Алия Самигуллина), а 17 сентября – председатель правительства Дмитрий Медведев (сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов).
Электронный паспорт поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам, запись об оказании ему этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе правительства. Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта с чипом размером с банковскую, предположили в пресс-службе.
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