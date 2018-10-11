Путин назначил врио глав Курской области и Башкирии

11 октября руководители этих регионов ушли в отставку. Также ушла с поста губернатор Забайкалья

Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров, который был главой городского округа Красногорск в Подмосковье Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав Курской области и Башкирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Исполнять обязанности губернатора Курской области назначен Роман Старовойт, который до этого занимал должность заместителя министра транспорта, а ранее был руководителем Росавтодора. Он заменит Александра Михайлова, руководившего областью с 2000 г. Врио главы Башкирии вместо подавшего в отставку Рустэма Хамитова назначен Радий Хабиров, который был главой городского округа Красногорск в Подмосковье. Врио губернатора Забайкалья Путин не назначил.

Старовойт продолжает линейку федеральных чиновников, которых направляют в регионы, скажем так, «на вырост», отмечает политолог Виталий Иванов. «Определенно Старовойт не будет управлять областью 18 лет, как его предшественник. Время долгожителей закончилось. Если не считать белгородского Савченко и калужского Артамонова, у нас их более не осталось», – говорит эксперт.

Главы Забайкалья, Башкирии и Курской области ушли с поста ранее в четверг, 11 октября. Михайлов не пояснил причин увольнения. «Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» – указывалось в обращении Михайлова.

Хамитов, занимавший этот пост с 2010 г., назвал решение личным и выверенным.

Наталья Жданова, которая была губернатором Забайкалья, заявила, что ее решение уйти «не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками». «Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый – не менее интересный и ответственный – период в моей жизни», – сказала она.

С конца сентября и до начала октября Путин сменил глав пяти регионов – Астраханской области, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Курганской области и Липецкой области. Также сменился губернатор Санкт-Петербурга. Всего осенью 2018 г. – весной 2019 г. свои посты могут покинуть около десятка губернаторов, рассказывали «Ведомостям» несколько человек, близких к администрации президента. Среди них называли Михайлова, Жданову и Хамитова.