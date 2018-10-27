Путин заявил о готовности России возобновить военную операцию в Идлибе

Президент Владимир Путин с министром обороны России Сергеем Шойгу перед началом саммита в Стамбуле kremlin.ru

Россия оставляет за собой право помочь сирийским властям в ликвидации террористов в Идлибе, если нападения радикальных элементов из этой зоны продолжатся. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле.

«Рассчитываем, что турецкая сторона в ближайшее время обеспечит отвод из идлибской зоны оппозиции и тяжелых вооружений. Если продолжатся нападения из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку сирийскому правительству по ликвидации этой угрозы», — сказал Путин. В то же время он отметил, что турецкая сторона «делает все возможное» для исполнения договоренностей с Россией об организации демилитаризованной зоны вокруг Идлиба, внутри которой не будет радикальных элементов и тяжелого вооружения.

Россия и Турция в сентябре договорились создать в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону. Договоренность подразумевает вывод из провинции радикальных боевиков, в том числе принадлежащих к запрещенной в России группировке «Джебхат-ан-Нусра». Министр обороны России Сергей Шойгу, подписавший с турецким коллегой меморандум о стабилизации в провинции Идлиб, позже подтвердил, что новой военной операции в этой сирийской провинции не будет.

На саммите в турецкой столице Россия и Турция рассказали европейским коллегам о своих договоренностях по Идлибу и отчитались о проделанной работе, сообщил Эрдоган.

В Стамбуле в субботу состоялась четырехсторонняя встреча по Сирии, в которой приняли участие президенты Турции, России и Франции Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Это первый саммит по Сирии в таком формате. Турецкая сторона предлагала провести такую встречу еще в начале сентября, но тогда не удалось согласовать дату из-за графиков лидеров четырех стран. На встрече обсуждались ситуация в Идлибе, политические процессы в Сирии и восстановление этой страны.

kremlin.ru Лидеры России, Франции, Германии и Турции (слева на право) на саммите в Стамбуле

По итогам переговоров Россия, Турция, Германия и Франция приняли совместное заявление. Стороны, в частности, договорились до конца года организовать конституционный комитет, который объединит представителей всех противоборствующих сторон в Сирии, сообщил журналистам Эрдоган. Организация конституционного комитета должна происходить под контролем ООН, добавил Путин. По его словам, осталось сформировать одну, последнюю часть комитета, состоящую из представителей общественных организаций. Это очень сложная задача, требующая консультаций и с сирийским руководством, и с Ираном. Участники саммита готовы приложить все силы к тому, чтобы встреча представителей конституционного комитета состоялась до конца года, сказала Меркель.

Комитет, признанный всеми сторонами конфликта в Сирии, мог бы способствовать его мирному разрешению и возвращению в страну миллионов беженцев, рассчитывают лидеры четырех стран. Макрон отметил, что в Европе сейчас заметна новая волна беженцев. Если не разрешить конфликт в Сирии, количество беженцев не сократится, а только увеличится, отметил президент Франции.

Европейские лидеры не намерены решать, останется Башар Асад президентом Сирии или нет: это должен сделать сирийский народ, добавили участники саммита в Стамбуле. Но правящий режим в Сирии не представляет весь народ — очень многие уехали и стали беженцами, отметил Макрон. Беженцы также должны участвовать в определении будущего Сирии, поддержала его Меркель.