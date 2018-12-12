Чьи деньги тратил Аррон Бэнкс на Brexit – русские или свои

Британский бизнесмен вложил 8 млн фунтов в кампанию за выход из ЕС. Следователи ищут, откуда деньги, а противники Brexit видят в этом аргумент в пользу повторного референдума

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Бизнесмен Аррон Бэнкс Daniel LEAL OLIVAS / AFP

Аррона Бэнкса называют одним из тех, кто изменил ход истории и сделал Brexit возможным. Он вложил почти 8 млн фунтов в кампанию за выход Великобритании из ЕС. Это, похоже, крупнейшее единоразовое частное пожертвование в политической истории Великобритании, поражались английские СМИ. Бэнкс не только давал деньги, но и был одним из организаторов агиткампании за Brexit и привлек к ней скандально известную фирму Cambridge Analytica.

Теперь Бэнкса подозревают в том, что у него не было 8 млн фунтов – якобы он получил их от русских. В июле, начитавшись таких обвинений в британских газетах, парламентский комитет по цифровому развитию, культуре, СМИ и спорту начал расследование. Депутаты пришли к выводу, что происхождение средств и впрямь неясно. С их подачи Бэнксом заинтересовалась избирательная комиссия. Она решила, что Бэнкс и финансируемые им организации, борющиеся за выход из ЕС (главным образом Leave.EU), пытаются скрывать истину о финансовых транзакциях, предоставили обязательные отчеты неполно или неверно составленными. Еще одна претензия – часть средств могла прийти от контролируемой Бэнксом компании Rock Holdings. Она зарегистрирована на острове Мэн, поэтому не имеет права спонсировать политические кампании в Великобритании.

Бэнкса обвиняют и в том, что он умалчивал о встречах с российскими дипломатами. Поначалу он утверждал, что один-единственный раз встречался с российским послом в его резиденции за ланчем с водкой и бренди в ноябре 2015 г. В июне этого года он заверил членов парламента, что встреч было «две или три». Потом в интервью The New York Times заговорил о четырех.

The Observer настаивала, что у Бэнкса встреч было по меньшей мере семь, а команда Leave.EU – движения, ведущего кампанию по выходу из ЕС, которую он спонсирует, – встречалась с сотрудниками российского посольства минимум 11 раз до референдума и в течение двух месяцев после него.

С 1 ноября дело Бэнкса и Leave.EU расследует NCA – Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

Делу дан ход весьма вовремя. Brexit входит в решающую фазу. ЕС и Великобритания одобрили 585-страничное соглашение о выходе из ЕС. Его должен ратифицировать британский парламент, но 10 декабря премьер-министр Тереза Мэй отложила голосование, опасаясь, что депутаты не одобрят сделку с Брюсселем. Вечером в среду, 12 декабря, парламентские консерваторы собирались вынести на голосование вотум недоверия Мэй. История Бэнкса может стать одним из инструментов, с помощью которых может быть потоплен Brexit и проведен новый референдум о выходе из ЕС.

Если так пойдет и дальше, то его имя всплывет в расследовании прокурора Роберта Мюллера, шутит FT. Тем более что Бэнкс ездил в США, активно агитировал перед выборами за Дональда Трампа, который представлял его сторонникам как «Мистера Brexit», которому удалось поднять с колен Великобританию.

А пока Бэнкс понес первые потери. Его страховую компанию и движение Leave.EU в начале ноября оштрафовали в общей сложности на 135 000 фунтов. Власти решили, что страховщик не имел права использовать свою базу клиентов, чтобы делать рассылку Leave.EU с агитматериалами за выход из ЕС.