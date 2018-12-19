Парламентская оппозиция пожаловалась в Конституционный суд на особенности капремонта

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Статья 190.1 кодекса предусматривает такие условия, что добиться проведения капремонта за государственный счет стало практически невозможно Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты трех парламентских фракций, за исключением «Единой России», обратились в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности ст. 190.1 Жилищного кодекса, определяющей особенности организации капремонта многоквартирных домов за счет государства. Об этом сообщила в среду пресс-служба фракции «Справедливая Россия», инициировавшей обращение. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов напомнил, что спорная статья появилась в Жилищном кодексе после того, как Конституционный суд в 2016 г. – также по запросу депутатов – подтвердил законность взимаемой с проживающих в многоквартирных домах платы за капремонт. Но при этом суд напомнил государству о необходимости выполнять старые обязательства по капремонту, имевшиеся еще на момент приватизации. Во исполнение решения Конституционного суда в декабре 2017 г. и был принят правительственный закон, который якобы закреплял эти государственные обязательства в Жилищном кодексе, но на деле их практически отменял. Статья 190.1 кодекса предусматривает такие условия, что добиться проведения капремонта за государственный счет стало практически невозможно: в частности, на него могут претендовать только жильцы домов, которые были включены в план капремонта до приватизации первого жилого помещения, но при этом работы по капремонту в них не проводились.

Подобные ограничения порождают неравенство между гражданами – собственниками жилья, а также ведут к уменьшению публично-правовых обязательств государства, имевшихся по состоянию на 2016 г. А это уже противоречит Конституции, подчеркивается в запросе. В электронной базе Конституционного суда иск пока не зарегистрирован.