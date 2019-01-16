Британский парламент не смог вынести вотум недоверия правительству

Tim Ireland / AP

Парламент Великобритании не смог вынести вотум недоверия кабинету министров премьера Терезы Мэй, передает Sky News. За вынесение вотума недоверия кабинету министров проголосовали 306 депутатов, против – 325 парламентариев. После голосования Мэй заявила, что она намерена начать в среду вечером переговоры с лидерами оппозиционных партий для достижения консенсуса по Brexit. В свою очередь лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что он не хочет начинать переговоры до тех пор, пока Мэй не исключит возможность жесткого Brexit (выход Великобритании из Евросоюза без какого-либо соглашения).

Вынести вотум недоверия правительству Корбин предложил после того, как палата общин во вторник отклонила предложенный правительством проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. По предусмотренной процедуре после этого правительство в течение трех дней должно представить план дальнейших действий. Премьер Тереза Мэй после провального голосования во вторник заявила, что теперь нужно «удостовериться» в том, что парламент по-прежнему доверяет правительству, и выразила надежду, что такое доверие есть.

Самой Мэй, настаивавшей на принятии парламентом проекта соглашения, вотум недоверия не грозил – ее противники уже пытались вынести его в декабре, но не набрали большинства голосов в палате. По закону инициировать голосование за недоверие Мэй снова они смогут не раньше чем через год. «Несмотря на катастрофическое поражение, Мэй останется премьер-министром. Премьер-министром без понимания, что делать дальше», – написал обозреватель The Guardian Джон Грейс. Мэй останется на своем посту, если только сама не примет решение об уходе, уточнил обозреватель Financial Times Роберт Шримсли. По его мнению, Мэй уже «свыклась с идеей, что ее вариант сделки уже не будет принят», и заняла примирительную позицию: она предложила преодолеть разногласия и найти вариант, который бы устроил большинство депутатов. Если Мэй сохранит пост, то Великобритания останется с премьером, «от которого невозможно избавиться, но который в то же время не способен решить самый насущный для страны политический вопрос», констатирует Шримсли.

Какое соглашение с ЕС предлагала Мэй Великобритания и ЕС одобрили параметры соглашения о Brexit в ноябре 2018 г. По условиям этих договоренностей Великобритания покинет союз 29 марта. После этого два года будет действовать переходный период, во время которого Великобритания по-прежнему будет входить в Таможенный союз ЕС, а также будет членом Европейского единого рынка. К концу 2020 г. стороны должны будут согласовать параметры сотрудничества в торговле.

Одним из спорных пунктов проекта соглашения был вопрос о границе между входящей в ЕС Ирландией и частью Великобритании – Северной Ирландией. По мнению противников соглашения Мэй, одобренный Брюсселем механизм негативно скажется на торговых отношениях и ограничит суверенитет Великобритании.

Мэй настаивала на принятии парламентом именно этой редакции соглашения, заявляя, что альтернативного варианта у нее нет. Против документа 15 января проголосовали 432 парламентария, за – 202 депутата.

Вынесение недоверия правительству означало бы, что в ближайшие 14 дней должен быть сформирован новый кабинет министров или же объявлены внеочередные парламентские выборы (очередные запланированы на 2022 г.), писала BBC. Однако, как пишет The Guardian, в эти 14 дней правительство все еще могло бы попытаться восстановить доверие депутатов. Формированием нового правительства должна будет заняться Мэй. Если она откажется, то эта обязанность будет возложена на нового лидера консерваторов, которого в этом случае предстоит избрать. Параллельно попытаться собрать правительство могут также оппозиционные партии. Если в течение 14 дней новое правительство не сформируется, парламент будет распущен. Палата общин приостановит работу на 25 дней – этот перерыв необходим для проведения досрочных выборов.

Как именно будет происходить эта процедура и какие действия будут предприниматься в этот перерыв, не ясно, пишет The Guardian: процедура применяется впервые после изменения законодательства. До 2015 г. для досрочного роспуска парламента требовалось решение королевы. Но затем был принят закон, который устанавливает два основания для досрочных выборов: самороспуск парламента (соответствующую резолюцию должны одобрить две трети палаты) и вынесение большинством депутатов недоверия правительству.

Корбин ранее заявлял, что лейбористы заинтересованы в проведении досрочных парламентских выборов. По его словам, при таком варианте выход Великобритании из ЕС (запланирован на 29 марта) придется отложить, чтобы возобновить переговоры с Брюсселем о лучших условиях Brexit. Лидер лейбористов также не исключал возможности проведения повторного референдума о выходе страны из ЕС, «если все остальные возможности будут истощены».

Лейбористы сейчас – вторые по численности в палате общин (256 мандатов). Преимущество – у консервативной партии (317 мандатов), лидером которой является Мэй.