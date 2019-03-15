ЕC ввел санкции против восьми россиян из-за конфликта в Керченском проливе

Под них попали командующий в Южном военном округе и руководитель пограничного управления в Крыму

Сергей Мальгавко/ТАСС

Евросоюз ввел санкции против восьми россиян из-за конфликта в Керченском проливе, сообщается в официальном журнале ЕС. Под ограничительные меры попали, в частности, руководитель пограничного управления ФСБ России по Крыму Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шеин, а также командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников.

Также под санкции попали Руслан Ромашкин и Алексей Шатохин, которые занимают посты начальников служб пунктов управления ФСБ России по Крыму в Балаклаве и Керчи, командиры двух сторожевых кораблей – «Дон» и «Изумруд» – Алексей Саляев и Андрей Шипицын, командир малого противолодочного корабля «Суздалец» Сергей Щербаков.

Санкции предполагают запрет на въезд и блокировку активов в Евросоюзе. Этих же людей объявили в розыск на Украине в декабре 2018 г. по подозрению в захвате украинских моряков и кораблей.

В феврале Bloomberg сообщал, что европейские дипломаты согласовали на уровне технических специалистов санкции против восьми россиян. До этого Financial Times писала, что ЕС и США близки к тому, чтобы договориться о новых ограничительных мерах из-за конфликта в Керченском проливе.

Власти США допускали введение санкций из-за инцидента, но пока их не ввели. В конце февраля на сайте американского конгресса был размещен законопроект «о защите безопасности США от агрессии Кремля», который предполагает, в частности, что в течение 90 дней после вступления закона в силу президент США должен ввести санкции против не менее чем 24 сотрудников ФСБ. Они будут действовать до тех пор, пока Россия не освободит украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, говорится в документе.

В ноябре 2018 г. российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России, их экипажи – 24 человека – были арестованы. По версии Москвы, корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.