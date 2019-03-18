Конституционный суд решит, могут ли присяжные судить подростков вместе со взрослым

С запросом по этому поводу в КС обратился Ленинградский областной суд

Статья опубликована в № 4776 от 19.03.2019 под заголовком: Обвиняемые спорят о присяжных

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Судьи считают, что нормы, которые блокируют совершеннолетнему обвиняемому доступ к суду присяжных, противоречат Конституции Андрей Гордеев / Ведомости

Запрос Ленинградского областного суда, который интересуется, соответствуют ли Основному закону страны положения Уголовно-процессуального кодекса (УПК), препятствующие рассмотрению в суде присяжных дел в отношении обвиняемых, которых судят вместе с несовершеннолетними, принят Конституционным судом к рассмотрению. Сообщение об этом появилось на сайте суда.

Авторы запроса считают, что столкнулись с конфликтом конституционных ценностей. Право на выбор суда с участием присяжных заседателей, который сделал обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 ч. 4 УК) Александр Дунаев, вступило в противоречие с нормами УПК, которые не предусматривают возможность рассмотрения судом присяжных дела в отношении несовершеннолетних – а ими являются остальные три участника дела. По мнению Ленинградского облсуда, коллизия норм не может быть устранена средствами отраслевого истолкования, так как нормы имеют равную силу. Судьи считают, что нормы, которые блокируют совершеннолетнему обвиняемому доступ к суду присяжных, противоречат Конституции.