Генпрокуратура обосновала свой иск об изъятии имущества у Шестуна и его близких

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Выступить в суде хотя бы по видеосвязи Александру Шестуну (на фото) на этот раз не удалось Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Красногорском горсуде во вторник начался процесс по иску Генпрокуратуры, добивающейся изъятия в доход государства имущества экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на сумму 2,6 млрд руб. В иске помимо Шестуна и его супруги фигурирует более 30 ответчиков. Все они, по версии прокуратуры, являются подставными лицами, на которых экс-глава оформлял объекты недвижимости, приобретенные по заниженной цене на фиктивных аукционах либо на доходы, полученные от коррупционной деятельности. Как заявил прокурор Степан Тюкавкин, в общей сложности с 2003 по 2018 г. Шестун, согласно его собственным декларациям, заработал около 14 млн руб., а приобрел не менее 771 объекта недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,56 млрд руб., включая 654 земельных участка общей площадью свыше 1300 га.

В ходе заседания судья Светлана Потапова отключила видеоконференцсвязь с Шестуном за его попытки комментировать ход заседания. Он находится под арестом и не раз ходатайствовал о личном участии в заседании, но получил отказ. В итоге судьбу имущества Шестуна обсуждали без его участия и даже без его представителя, отсутствовавшего по болезни. Представители прокуратуры не увидели в этом проблемы, так как ответчики «общаются между собой», а судья посоветовала экс-чиновнику заменить адвоката.