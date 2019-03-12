Прокуратура требует от экс-главы Серпуховского района отчета о бытовых расходах

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Прокуратура ждет от Александра Шестуна (на фото) рассказа о расходах на отдых и прислугу Александр Вильф / РИА Новости

Генпрокуратура потребовала от бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна объяснить, на какие средства он ездил за границу, оплачивал прислугу и учебу сына в Англии. Как сообщил во вторник представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, дополнительное требование предоставить сведения об источниках расходов было заявлено прокурорами в Красногорском горсуде в ходе предварительных слушаний по иску о взыскании в доход государства имущества Шестуна. По данным прокуратуры, Шестун и члены его семьи в среднем около трех раз в год выезжали на отдых за границу, не менее чем в 1,3 млн руб. в год обходилось обучение его сына в Сассекском университете, немало должны были стоить услуги няни, водителя и охранников. По словам Куренного, эти данные помогут доказать, что указанные в официальной декларации средства не могли целиком тратиться на приобретение принадлежащих Шестуну объектов недвижимости, конфискации которых добивается прокуратура.

В прошлом году Шестун выступил с видеообращением к президенту и пожаловался на угрозы в его адрес со стороны генерала ФСБ Ивана Ткачева и начальника управления внутренней политики президента Андрея Ярина, аудиозапись переговоров с ними он также опубликовал. Вскоре после этого Шестуна арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий. В январе Генпрокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в доход государства имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы. В иске фигурирует свыше 670 объектов недвижимости, общая стоимость которых превышает 10 млрд руб. Большая часть этого имущества записана на близких родственников и доверенных лиц Шестуна, утверждают прокуроры.