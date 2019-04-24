Кремль готов говорить с новым президентом Украины лишь с позиции силы
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут получить гражданство России в упрощенном порядке, следует из указа, подписанного в среду Владимиром Путиным. «Это вопрос чисто гуманитарного характера», – пояснил он на встрече с Советом законодателей в Петербурге: у России нет желания «создавать проблемы новой украинской власти», но и терпеть ситуацию, когда люди в ДНР и ЛНР «лишены каких бы то ни было гражданских прав», она не намерена. Помощник Путина Владислав Сурков, курирующий Украину, назвал этот указ долгом России перед людьми, оказавшимися «в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима».
Право определять категории лиц, которые могут приобретать российское гражданство в упрощенном порядке (в частности, без непрерывного проживания в России в течение пяти лет), президент получил в конце 2018 г. Согласно указу получить паспорта жители ДНР и ЛНР смогут в течение трех месяцев после подачи заявлений в подразделения МВД России. Среди документов, которые нужно предоставить, – паспорта ДНР и ЛНР. В феврале 2017 г. Путин признал их легитимность в России «временно, на период до политического урегулирования ситуации».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}