Евроскептики не смогли захватить Европарламент
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Альянс проевропейских партий получил большинство на выборах в Европарламент, но большинство это станет более фрагментированным. Коалиции право- и левоцентристских партий, Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов соответственно вместе удерживали большинство с 1979 г.
По итогам прошедших в конце прошлой недели выборов они потеряли почти по 40 мест каждая и получают 180 и 146 мест соответственно (данные включают предварительные результаты на 15.00 мск).
Наибольший выигрыш, более 40 мест, у Альянса либералов и демократов за Европу: эти либеральные, выступающие в поддержку бизнеса политики получают 109 мест. Главное представительство в альянсе – у Нидерландов, Бельгии, Франции и Испании. Партия французского президента Эмманюэля Макрона «Вперед, республика!» завила, что присоединится к этой группе после выборов.
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