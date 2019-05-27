Политика / Международная жизнь

Евроскептики не смогли захватить Европарламент

Но центристское большинство размылось из-за успеха либералов и «зеленых»

Альянс проевропейских партий получил большинство на выборах в Европарламент, но большинство это станет более фрагментированным. Коалиции право- и левоцентристских партий, Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов соответственно вместе удерживали большинство с 1979 г.

По итогам прошедших в конце прошлой недели выборов они потеряли почти по 40 мест каждая и получают 180 и 146 мест соответственно (данные включают предварительные результаты на 15.00 мск).

Наибольший выигрыш, более 40 мест, у Альянса либералов и демократов за Европу: эти либеральные, выступающие в поддержку бизнеса политики получают 109 мест. Главное представительство в альянсе – у Нидерландов, Бельгии, Франции и Испании. Партия французского президента Эмманюэля Макрона «Вперед, республика!» завила, что присоединится к этой группе после выборов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике