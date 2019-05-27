Евроскептики не смогли захватить Европарламент

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Данные о результатах голосования еще поступают, но общий расклад сил уже ясен Dursun Aydemir / Getty Images

Альянс проевропейских партий получил большинство на выборах в Европарламент, но большинство это станет более фрагментированным. Коалиции право- и левоцентристских партий, Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов соответственно вместе удерживали большинство с 1979 г.

По итогам прошедших в конце прошлой недели выборов они потеряли почти по 40 мест каждая и получают 180 и 146 мест соответственно (данные включают предварительные результаты на 15.00 мск).

Наибольший выигрыш, более 40 мест, у Альянса либералов и демократов за Европу: эти либеральные, выступающие в поддержку бизнеса политики получают 109 мест. Главное представительство в альянсе – у Нидерландов, Бельгии, Франции и Испании. Партия французского президента Эмманюэля Макрона «Вперед, республика!» завила, что присоединится к этой группе после выборов.