Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку правительство Себастьяна Курца, сообщает Krone Zeitung. Временно исполняющим обязанности канцлера назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгер. Несмотря на отставку, президент попросил министров продолжить работу до формирования временного правительства.

«Мы все хотим лучшего для Австрии», – заявил президент, добавив, что в долгосрочной перспективе кабинету министров предстоит утомительная работа. По его словам, в течение недели должно быть сформировано новое правительство, которое проработает до следующих национальных выборов в сентябре.

Курц возглавил правительство в декабре 2017 г. Он стал самым молодым канцлером в истории Австрии, на момент назначения ему был 31 год. До этого на протяжении четырех лет он занимал пост министра иностранных дел страны. Политическая карьера Курса началась рано – в 17 лет он вступил в молодежную организацию Австрийской народной партии, а уже в 23 года возглавил венский комитет этой организации. В 2009 г. Курца избрали ее председателем. В 2010–2011 гг. Курц также входил в состав городского совета Вены. На всеобщих выборах в Австрии в 2013 г. он прошел в Национальный совет страны (нижняя палата парламента страны. – «Ведомости»).

Ван дер Беллен призвал всех членов Национального совета Австрии принять участие в дискуссии: «Требуется определенный консенсус», чтобы в будущем не был вынесен вотум недоверия уже Национальному совету. Президент призвал не принимать поспешных решений и отметил, что Австрия не находится «на грани». Каждый последующий «шаг закреплен в Конституции» страны, сказал он. «Все министерства должны работать, чтобы обеспечить республике способность действовать», – отметил он.

В понедельник, 27 мая, австрийский парламент вынес вотум недоверия Курцу. Голосование было инициировано оппозицией на фоне политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе. Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung 17 мая обнародовали видеозапись разговора Штрахе с женщиной, которую местные СМИ назвали «богатой россиянкой» Аленой Макаровой. Запись была сделана скрытой камерой на вилле на Ибице в июле 2017 г. – за три месяца до выборов в парламент Австрии. На видео женщина предлагает Штрахе материальную поддержку во время парламентских выборов в обмен на помощь в бизнесе. По информации Der Spiegel, сомнительные переговоры были подстроены специально. Кто и с какой целью устроил встречу, почему запись попала в СМИ спустя продолжительное время, издание не уточняет.

Сам Штрахе утверждал, что женщина на видеозаписи – это гражданка Латвии, а не России. По его словам, с ней он встретился только один раз и в момент переговоров был в состоянии алкогольного опьянения. Политик отрицал получение какой-либо материальной помощи от нее. На следующий день после появления видеозаписи в СМИ Штрахе подал в отставку, а Курц заявил о планах провести досрочные парламентские выборы. Канцлер пообещал, что возглавляемая им Австрийская народная партия больше не будет работать в коалиции с Австрийской партией свободы (ее лидером является Штрахе. – «Ведомости»).

Президент Австрии 21 мая заявил, что примет отставку всех членов правительства от партии Штрахе. Речь идет о министре внутренних дел Херберте Кикле, министре транспорта Норберте Хофере, министре труда Беате Хартингер-Кляйне, министре обороны Марио Кунасеке и госсекретаре министерства финансов Австрии Хуберте Фуксе. При этом министр иностранных дел Карин Кнайсль останется на своем посту. В правительство Курца она вошла по квоте от партии Штрахе, однако в самой партии она не состоит.

Кнайсль – давняя знакомая президента России Владимира Путина. В августе прошлого года российский лидер приезжал на свадьбу Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. Позже, в марте этого года, Кнайсль в интервью «Коммерсанту» рассказала, что знакома с Путиным с 2001 г. По ее словам, впервые они встретились в Любляне во время его переговоров с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим. До последнего времени умеренно правое руководство Австрии выглядело дружественно настроенным по отношению к России – Австрия была одной из немногих стран Евросоюза, не выславших российских дипломатов из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Кроме того, Австрия также не критиковала Россию в связи с недавними шпионскими скандалами в Великобритании и Нидерландах, писала Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом Der Spiegel отмечал, что ЕС часто критиковал Курца за «дружбу» с Путиным.