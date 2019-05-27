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Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру

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Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung. Вопрос о вотуме недоверия на голосование вынесла оппозиция на фоне политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Как отмечает Reuters, теперь президент Австрии должен назначить нового канцлера для формирования правительства, которое сможет заручиться поддержкой парламента до следующих национальных выборов, запланированных на сентябрь.

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