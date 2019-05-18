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Вице-канцлера Австрии заподозрили в обсуждении тайной сделки с россиянкой

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре политического скандала после того, как журнал Spiegel и немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись его разговора с женщиной, которую СМИ называют богатой россиянкой. Как пишет Spiegel, женщину зовут Алена Макарова. Беседа якобы состоялась на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Тогда Штрахе еще не был вице-канцлером. На встрече присутствовал еще один австрийский политик – Йоханн Гуденус.

Сообщается, что на встрече предполагаемая россиянка предложила Штрахе деньги и поддержку на выборах, а взамен попросила помочь в заключении нескольких сделок. В частности, обсуждалась покупка Макаровой австрийского издания Kronen Zeitung. Также речь якобы шла о «лицензии на казино, продаже старого роскошного отеля и контрактах на строительство автомагистрали». В общей сложности Макарова якобы хотела инвестировать в Австрии более 250 млн евро. При этом присутствовавший на встрече компаньон женщины пояснил, что этот капитал нельзя положить на счет в банке, поскольку он «не вполне легален», пишет Spiegel.

По данным журнала, встреча была «ловушкой», поскольку вилла, на которой обсуждались «миллионные сделки», оказалась оснащена несколькими скрытыми камерами. При этом сами австрийские политики рассказали Süddeutsche Zeitung, что в ходе той встречи употребили изрядное количество алкоголя и сильно ощущали языковой барьер.

Spiegel пишет, что эта видеозапись говорит о том, что Штрахе и Гуденус были готовы пойти на сделку. Издание отмечает, что источник, который передал журналистам эту видеозапись, пожелал остаться неназванным, а кто и с какой целью подстроил эту встречу – остается неизвестным.

Видеозаписью заинтересовалась верховная прокуратура Австрии, по данному факту будет проведена проверка, сообщил изданию Kurier генеральный секретарь министерства юстиции Кристиан Пильначек. Он отметил, что на данный момент «имеются только вырезки из видеозаписи», по которым невозможно оценить контекст.