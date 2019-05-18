Канцлер Австрии объявил новые выборы в парламент после отставки вице-канцлера

Себастьян Курц (на фото справа) и Хайнц-Кристиан Штрахе IMAGO / TASS

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. «Сегодня я предложил федеральному президенту провести в Австрии досрочные выборы, а именно – как можно скорее», – сказал Курц на пресс-конференции в Вене.

Канцлер также заявил, что возглавляемая им Австрийская народная партия больше не будет работать в коалиции с Австрийской партией свободы, лидером которой был Штрахе. «Своим поведением Австрийская партия свободы вредит реформам и мешает на пути к переменам. Она вредит имиджу нашей страны, и я хочу сказать честно: это не соответствует тому политическому подходу, который есть у меня», – заявил Курц.

Штрахе оказался в центре политического скандала после того, как журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung 17 мая опубликовали видеозапись его разговора с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой Аленой Макаровой. Запечатленная на видео беседа состоялась на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Тогда Штрахе еще не был вице-канцлером. На встрече присутствовал еще один австрийский политик – коллега вице-канцлера по партии Йоханн Гуденус.

На кадрах, которые опубликовали СМИ, женщина предлагала Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен просила помочь в заключении нескольких сделок. В частности, обсуждалась покупка предполагаемой россиянкой австрийского издания Kronen Zeitung. Также речь шла о «лицензии на казино, продаже старого роскошного отеля и контрактах на строительство автомагистрали», пишет Spiegel. В общей сложности женщина якобы хотела инвестировать в Австрии более 250 млн евро. При этом присутствовавший на встрече ее компаньон пояснил, что этот капитал нельзя положить на счет в банке, поскольку он «не вполне легален», отмечает издание.

По данным журнала, встреча была «ловушкой», поскольку вилла, на которой обсуждались «миллионные сделки», оказалась оснащена несколькими скрытыми камерами. Источник, который передал журналистам эту видеозапись, пожелал остаться неназванным, а кто и с какой целью подстроил переговоры, остается неизвестным. Видеозаписью заинтересовалась верховная прокуратура Австрии, по данному факту будет проведена проверка.

На фоне разгоревшегося скандала Штрахе 18 мая подал заявление об отставке. Он также сообщил, что 19 мая сложит полномочия председателя Австрийской партии свободы, пост перейдет нынешнему министру транспорта Норберту Хоферу.

На пресс-конференции в Вене политик опроверг информацию о том, что женщина, запечатленная с ним на видео, была россиянкой. По словам Штрахе, женщина представилась гражданкой Латвии и рассказала, что вместе с дочерью хочет переехать в Вену и инвестировать средства в бизнес в Австрии. «Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной. Эта частная беседа состоялась летом 2017 г. на Ибице в присутствии ее немецкого знакомого, который пригласил нас на ужин», – рассказал бывший вице-канцлер.

По словам Штрахе, ни он сам, ни возглавляемая им партия не получали помощи от этой женщины. «Эту даму я встречал один раз в ходе приватного ужина во время моего отпуска, после у меня больше не было контактов с ней, я ее больше не видел», – подчеркнул политик. Он добавил, что во время встречи он находился в состоянии алкогольного опьянения, что и было использовано злоумышленниками.

Штрахе назвал появившиеся в СМИ публикации «намеренным политическим убийством». По его словам, опубликованные отрезки видео были вырезаны из общего контекста таким образом, чтобы опорочить его и его коллегу по партии Гуденуса, который тоже присутствовал на встрече.