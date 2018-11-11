Шпионский скандал вряд ли испортит отношения России с Австрией

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Dmitri Lovetsky / AP

Власти Австрии объявили о задержании некоего 70-летнего отставного полковника австрийской армии, около 20 лет работавшего на Россию. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны страны. По данным издания, шпион каждые две недели встречался с «куратором Юрием» и передавал ему сведения об австрийской авиации и артиллерии, миграционной ситуации, информацию о высокопоставленных офицерах. За свою работу он мог получить до 300 000 евро.

Речь идет, скорее всего, об общедоступных сведениях из внутренней сети вооруженных сил, а не об информации строгой секретности, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в австрийской армии. Разоблачить шпиона удалось благодаря информации от Федеральной разведслужбы Германии и эта история может «надолго обременить» отношения Москвы и Вены, полагают австрийские СМИ. По данным Die Presse, подозреваемый уже полностью признал вину.