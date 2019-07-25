Партнер «дочери Путина» вошел в совет программы по нейтронным исследованиям

Он сможет влиять на объемы финансирования федеральной программы до 2027 года

Детский эндокринолог и член совета директоров «Номеко» Мария Воронцова Кадр из сюжета ВГТРК

Бизнес-партнер предполагаемой дочери президента Владимира Путина Марии Воронцовой, председатель совета директоров компании АО «Новая медицинская компания» («Номеко») Сергей Мазуренко стал членом совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019−2027 гг. Это следует из указа, подписанного Путиным. Первыми на это обратили внимание «Открытые медиа».

Сопредседателями совета по реализации федеральной программы назначены вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента России Андрей Фурсенко. В совет также вошли вице-президент РАН Юрий Балега, директор Курчатовского института Александр Благов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Основными задачами совета станут подготовка предложений по развитию исследований и объемам финансирования, утверждение характеристик исследовательских установок. Кроме того, члены совета будут рассматривать отчеты о реализации программы. Пока объемы затрат федерального бюджета на реализацию программы не определены, их параметры должно сформулировать правительство.

Связь с семьей президента

Сергей Мазуренко – член президиума совета при президенте по науке и образованию и бывший замминистра образования. Кроме того, он соучредитель компании «Номеко» с долей 20% в уставном капитале, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Другим соучредителем компании является Мария Воронцова, возможная дочь президента Владимира Путина. АО «Номеко» зарегистрировано в Петербурге. Вместе с Воронцовой и Мазуренко учредителями компании являются Владислав Баранов, гендиректор «Согаз медицины», Андрей Обрезан – главный врач международного медицинского центра «Согаз», а также Наталья Бугаенко.

Как писала Русская служба BBC, «Номеко» занимается созданием многофункционального медкомплекса в Ленинградской области. Формальная роль компании в создании медцентра неизвестна, проект реализует группа клиник «Согаз медицина». В начале июля на телеканале «Россия 1» был показан сюжет, в котором рассказывалось, что в Ленинградской области к 2021 г. появится центр ядерной медицины. Комментарий корреспонденту телеканала дала, в частности, и Воронцова, которая была представлена в сюжете как детский эндокринолог и член совета директоров «Номеко».

О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщал журнал The New Times. По его данным, Воронцова – выпускница МГУ, училась на факультете фундаментальной медицины, после чего стала аспиранткой Эндокринологического научного центра Минздрава. Информацию о том, что Воронцова – старшая дочь Путина, Русской службе BBC подтвердил и знакомый семьи президента.

Новая программа Путина

Путин поручил правительству разработать первую в истории федеральную научно-техническую программу синхротронных и нейтронных исследований на 2019–2027 гг. В течение трех месяцев необходимо представить документ, который определит основные направления исследований, касающихся решения крупнейших прикладных задач.

Согласно указу президента значительная часть работ будет проводиться в Ленинградской области. В частности, необходимо обеспечить к 2021 г. ввод в эксплуатацию пяти, а к 2025 г. – 20 исследовательских станций международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК в Гатчине в Ленинградской области. Также предстоит к 2023 г. модернизировать Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» в Москве.

Кроме того, к 2022 г. правительство должно обеспечить проектирование установки на о. Русском и строительство здания для переноса в него конструктивных блоков и агрегатов источника синхротронного излучения «Зеленоград». К 2024 г. предстоит создать источник синхротронного излучения поколения 4+, а к 2025 г. – прототип импульсного источника нейтронов на основе реакции испарительно-скалывающего типа.

Синхротронное излучение является одним из наиболее востребованных инструментов для широкого спектра фундаментальных и прикладных научных исследований в области физики, биологии, медицины и химии. Источники синхротронного излучения позволяют изучать материю на атомарном уровне. В настоящее время в мире работает около 40 источников синхротронного излучения.

Нейтронное излучение необходимо для изучения материалов, используемых в энергетике и атомной промышленности, магнитных материалов, органических структур, свойств различных веществ. Источниками нейтронов для проведения исследований на современном уровне являются высокопоточные ядерные реакторы.

В июне президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал в интервью «РИА Новости», что новая программа будет очень важна для новых прорывов в научном и технологическом развитии. По его словам, программа позволит перевести культуру научных исследований в России на качественно новый уровень.