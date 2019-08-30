Политика / Международная жизнь

Пекин запрещает идти навстречу протестующим в Гонконге

Полицейские же считают, что оказались крайними в противостоянии властей и населения

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам хотела отозвать законопроект об экстрадиции подозреваемых на материковую часть Китая, из-за которого в июне начались массовые протесты. Однако в Пекине отклонили это предложение и запретили ей выполнять какие-либо требования протестующих, сообщило агентство Reuters со ссылкой на людей, напрямую знакомых с ситуацией.

Отдуваться за политиков приходится гонконгской полиции, регулярно участвующей в столкновениях с демонстрантами.

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