Пекин запрещает идти навстречу протестующим в Гонконге
Полицейские же считают, что оказались крайними в противостоянии властей и населения
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Полиция запретила проводить запланированные на субботу массовые демонстрации, но жители снова готовятся протестовать в выходные
Thomas Peter / Reuters
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам хотела отозвать законопроект об экстрадиции подозреваемых на материковую часть Китая, из-за которого в июне начались массовые протесты. Однако в Пекине отклонили это предложение и запретили ей выполнять какие-либо требования протестующих, сообщило агентство Reuters со ссылкой на людей, напрямую знакомых с ситуацией.
Отдуваться за политиков приходится гонконгской полиции, регулярно участвующей в столкновениях с демонстрантами.
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