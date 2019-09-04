Политика / Международная жизнь

Власти Гонконга отозвали законопроект, с которого начались протесты

Однако неясно, остановит ли это массовые выступления

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в среду объявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции в материковый Китай. Именно этот документ, создававший возможность для передачи обвиняемых из Гонконга, где после британского правления сохраняются независимые правовая и судебная системы, спровоцировал массовые протесты, которые длятся с начала июня. Правозащитники опасались, что новый закон позволит выдавать Китаю диссидентов и несогласных с политикой Пекина.

«Продолжающееся насилие подрывает основы нашего общества, особенно верховенство права, – заявила в среду Лам в телеобращении. – Правительство официально отзовет законопроект [об экстрадиции], чтобы в полной мере устранить обеспокоенность общества». В июне Лам заявляла, что рассмотрение законопроекта приостановлено, а в июле – что он «мертв». Однако представители оппозиционных групп заявляли, что без официального отзыва законодательное собрание Гонконга может в любой момент быстро вынести законопроект на рассмотрение и проголосовать за него.

Кроме того, сильное недовольство гонконгцев вызвали жестокие действия полиции и аресты демонстрантов: по последним данным, задержано 1183 человека, пишет Reuters. Поэтому теперь жители также требуют провести независимое расследование действий полиции. Лам в своем выступлении намекнула, что такое возможно, пообещав учесть рекомендации Независимого совета по рассмотрению жалоб на полицейских. При этом совете будет создана комиссия для изучения причин протестов – по образцу комиссии, которая расследовала причины беспорядков в Лондоне в 2011 г., сообщила Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией. «С этого месяца я и мои главные чиновники обратятся к обществу, чтобы начать прямой диалог. <…> Мы должны найти способы разобраться с недовольством в обществе и заняться поиском решений», – добавила Лам.

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