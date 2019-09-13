Бывший сотрудник ФСБ впервые получил реальный срок за пытки

Давид Френкель / Коммерсантъ

Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова. Как сообщает «Коммерсантъ», Кирсанов приговорен к четырем годам колонии общего режима и обязан выплатить потерпевшему 700 000 руб. в качестве компенсации, а также покрыть его расходы на адвоката в размере 60 000 руб.

Прокурор просил для обвиняемого 4,5 года колонии. Кирсанов вину не признал и настаивал на том, что потерпевший сам нанес себе увечья. Уголовное дело против него возбудили в августе 2018 г., а из ФСБ Кирсанова уволили только в июне текущего года в связи с окончанием контракта.

Бывший оперативник ФСБ признан виновным в том, что он дулом карабина разорвал прямую кишку Саликова. Инцидент произошел во время задержания в мае прошлого года. По словам потерпевшего, Кирсанов сначала пытал его электрошокером и избивал дубинкой, а затем проткнул ружьем анальное отверстие. В больнице у Саликова диагностировали разрыв прямой кишки, рваные раны и ушиб мочевого пузыря.

После случившегося бизнесмен перенес восемь операций на органах брюшной полости. Ему требуется еще одна операция, но сейчас сделать ее нельзя, потому что Саликов сам находится в СИЗО по другому делу. Он обвиняется в сексуальном насилии группой лиц по предварительному сговору, бизнесмен отрицает свою причастность к преступлению.

В суде Саликов заявил, что ему недели не хватит, чтобы рассказать, как Кирсанов превратил его из здорового мужчины в больного. «У меня мочевой пузырь срастается с брюшиной, нужна новая операция, но меня то выпускают из СИЗО, то сажают и фабрикуют дело пятилетней давности, хотя все подельники под подпиской», – передает слова бизнесмена «Новая газета». Саликов подчеркнул, что гордится наличием в России таких структур, как КГБ и ФСБ, но подобных Кирсанову туда пускать нельзя. «Не хочу, чтобы из-за него пострадали полковники, генералы, майоры, честные ребята», – заявил потерпевший.

Обвинение Кирсанову было вынесено по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), именно по этой статье обычно квалифицируют истязания со стороны силовиков, пояснил «Открытым медиа» адвокат потерпевшего Павел Ясман. Насколько ему известно, это первый в России приговор сотруднику ФСБ за пытки. Этот случай станет уроком для других силовиков, склонных истязать задержанных, надеется Ясман.

Это первый случай, когда сотрудник ФСБ был осужден за применение насилия по отношению к обвиняемому, сказала «Ведомостям» руководитель московского отделения Комитета против пыток Анастасия Гарина. По ее словам, комитет искал аналогичные прецеденты, но не нашел. В России процесс по пыточному делу против сотрудника ФСБ прецедентен, подтвердила «Новой газете» юрист «Мемориала» Татьяна Глушкова.

Единственный публично известный в российской практике приговор сотруднику ФСБ за превышение должностных полномочий был вынесен в июле 2018 г., отмечает «Новая газета». Тогда бывший оперативник ингушского отделения ФСБ Махмуд Цороев получил пять лет колонии за вымогательство денег.