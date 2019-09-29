ООН попросили разобраться с «конвейерным правосудием» в Москве

Приговоры участникам протестов были скорыми и несправедливыми, считают правозащитники Андрей Гордеев / Ведомости

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчику ООН по вопросу независимости судей и адвокатов в связи с судебными решениями, вынесенными в отношении участников мирных демонстраций в Москве в июле – августе 2019 г. Авторы документа (есть у «Ведомостей») жалуются на то, что все без исключения решения принимались в интересах исполнительной власти, независимо от наличия или отсутствия у нее существенных аргументов.

В общей сложности в районные суды Москвы с 27 июля по 31 августа поступило 2312 дел об административных правонарушениях, предусматривающих наказание за участие в несанкционированных акциях, подсчитали в «Агоре». Рассмотрено было 2200 дел, штрафы по ним составили от 15 000 до 20 000 руб. Мосгорсуд с 15 августа по 25 сентября рассмотрел 730 апелляций на такие решения, но ни об одном случае оправдания правозащитникам не известно. Некоторые активисты и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму получили по несколько последовательных арестов на срок от 10 до 15 суток каждый.

Кроме того, Басманный суд в конце августа – начале сентября выдал не менее 152 ордеров на обыски в домах более чем 150 сотрудников не менее чем 40 региональных отделений Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Все они были одинаковыми и отличались только именами лиц, чьи жилища должны были быть обысканы. При этом судье оказалось достаточно «основания полагать, что подтверждающие обвинение доказательства могут быть найдены». По аналогии суды Москвы разрешили арестовать банковские счета приблизительно 150 активистов ФБК и членов их семей.

Наконец, после демонстрации 27 июля более десятка активистов были арестованы по обвинению в участии в массовых беспорядках и насилии, хотя демонстрации носили мирный характер. Басманный суд санкционировал аресты по каждому делу, когда об этом просили следователи, однако впоследствии обвинения в участии в массовых беспорядках со многих были сняты и суд заменил им меру пресечения на домашний арест. Авторы обращения отмечают непоследовательную позицию обвинения и судов по делу актера Павла Устинова, для которого прокуратура сначала потребовала шести лет лишения свободы, а потом обжаловала приговор в 3,5 года как слишком жесткий, при этом Мосгорсуд оперативно отпустил Устинова на свободу по ходатайству прокурора.

Судебные процессы по делам участников протеста прошли в ускоренном режиме, многие за один день. То, как суды следовали требованиям прокуратуры по каждому делу, независимо от существа представленных материалов, свидетельствует о зависимости суда от исполнительной власти, настаивает «Агора». Основы такой зависимости были заложены, еще когда отменили несменяемость судей, а судебные секретари стали основным источником кадров для системы, но судебные разбирательства в связи с московскими протестами 2019 г. проявили эту зависимость особенно выпукло. Заявители просят спецдокладчика поставить перед российскими властями вопрос о явном несоблюдении Международного пакта о гражданских и политических правах и назначить экспертов для подготовки доклада для ООН по этому вопросу.

Это уже не первое обращение «Агоры» в ООН в связи московскими протестами, поясняет руководитель международной практики организации Кирилл Коротеев: в августе она обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам и по вопросам прав на свободу мнения и свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве. «По этому обращению у нас идет переписка с офисом докладчика, из которой следует, что началась коммуникация с российским правительством», – отмечает юрист.

Пресс-служба Мосгорсуда оставила обращение «Ведомостей» без комментариев.

Обращение к спецдокладчику ООН – это довольно серьезный инструмент, который позволяет вынести проблему на высокий международный уровень, говорит доцент МГИМО Илья Рачков. Такое обращение не позволяет рассчитывать на судебное решение, которое обязательно к исполнению, но в чем-то может оказаться даже эффективнее, поскольку распространяется на гораздо более широкий круг государств и подразумевает, что нарушителя постоянно склоняют в разных высоких кабинетах. Так, в свое время разгромные выводы спецдокладчика ООН по вопросам независимости судей и адвокатов о состоянии правосудия в Малайзии дали толчок к проведению судебной реформы в этой стране, вспоминает эксперт. Кроме того, добавляет он, известно немало случаев, когда на выводы спецдокладчика ООН в своих решениях впоследствии ссылался Европейский суд по правам человека.