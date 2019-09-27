Массовые беспорядки на троих

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«Московское дело» против участников летних протестных акций чем дальше, тем заметнее распадается на отдельные фрагменты и теряет политическое наполнение. Доказательства самого факта «массовых беспорядков» не выдерживают проверки, но в отсутствие политического решения спустить это дело на тормозах слабая доказательная база вовсе не обязательно привела бы к снятию обвинений. Развал дела должен воодушевить общество, но наверняка оставит в крайнем раздражении силовиков, чьи усилия по наполнению дела фигурантами и доказательствами оказались напрасными.

В четверг, 26 сентября, один из трех остававшихся в деле обвиняемых по ст. 212 УК (массовые беспорядки) – Алексей Миняйло был неожиданно освобожден из-под стражи без каких-либо обязательств, а спустя еще несколько часов и вовсе реабилитирован: СКР снял с него обвинения. Миняйло просидел под арестом почти два месяца, за него вступились сразу несколько профессиональных сообществ: историки, священники, литераторы. После этого в деле осталось лишь двое обвиняемых в участии в массовых беспорядках (изначально обвиняемых было 13): Сергей Фомин, переведенный 3 сентября под домашний арест, и Самариддин Раджабов, которому накануне суд продлил арест до конца декабря (он обвиняется также в применении насилия в отношении представителя власти, ст. 318 УК).