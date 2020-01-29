Путин отправил в отставку главу Чувашии в связи с утратой доверия
Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат от «Справедливой России» Олег Николаев.
28 января Игнатьева исключили из «Единой России» из-за неэтичного поведения. На прошлой неделе Игнатьев во время смотра аварийно-спасательной техники вручал сотрудникам регионального управления МЧС ключи от новых автомобилей. Одного из офицеров он вынудил подпрыгнуть за ними. Видео с инцидентом, распространенное местными СМИ, вызвало общественный резонанс. В региональном управлении МЧС назвали поведение Игнатьева «дружеской шуткой». В пресс-службе главы Чувашии заявили, что руководитель региона поднял ключи вверх для того, чтобы все их видели. За несколько дней до этого Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати заявил о том, что журналистов, которые «с утра до вечера критикуют» власть, «надо мочить». Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров позже пояснил, что Игнатьев употребил слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную». Сам Игнатьев позже сказал, что его слова переиначили, но за свое высказывание извинился.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак накануне заявил, что поведение Игнатьева «находится за гранью понимания». Ранее инцидент с ключами также раскритиковал руководитель МЧС Евгений Зиничев. Поведение Игнатьева он назвал недопустимым.
«Так будет с каждым чиновником, кто не слышит Президента. Независимо от должности или статуса»
Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 г. До этого на протяжении восьми лет он занимал пост министра сельского хозяйства региона.
Николаев на прошлой неделе был назначен председателем комитета Госдумы по делам национальностей. Это произошло в ходе размена: один из ключевых комитетов по информполитике, который возглавлял эсер Леонид Левин и ушел в аппарат правительства, возглавил единоросс Александр Хинштейн. Эсерам вместо этого отдали комитет по делам национальностей, который и возглавил Николаев.
До назначения Николаева в России был всего один губернатор-эсер – Александр Бурков в Омской области. Теперь же по количеству своих руководителей регионов «Справедливая Россия» догнала КПРФ, которая в декабре 2019 г. лишилась одного из троих своих губернаторов – тогда Путин отправил в отставку руководителя Иркутской области Сергея Левченко. Теперь у коммунистов остались губернаторы лишь в Хакасии (Валентин Коновалов) и Орловской области (Андрей Клычков). Лидером по количеству губернаторов среди оппозиционных партий в декабре 2019 г. стала ЛДПР. Представители этой партии работают в Хабаровском крае (Сергей Фургал), Владимирской и Смоленской областях (Владимир Сипягин и Алексей Островский).
«Судя по всему, Игнатьев отказался писать заявление об отставке, поскольку не считал себя виноватым. Но даже заявление мало что изменило бы. То, что Игнатьев уйдет, было ясно до всех скандалов, а после них стало ясно, что не только уйдет, но и не будет прилично трудоустроен. В итоге его показательно уволили в связи с утратой доверия», – предполагает политолог Виталий Иванов. Регион отдают «Справедливой России», это второй случай за последние годы – после назначения Александра Буркова в Омскую область, продолжает эксперт: «Кроме того, регион отдается депутату Госдумы, а в последние годы глав субъектов из депутатов старались не рекрутировать – за последние годы, когда сменилась почти половина губернаторов, из депутатов назначали только Буркова и Николая Любимова в Рязанскую область. Здесь же сделали исключение». Николаев входит в группу депутата Госдумы от Чувашии Анатолия Аксакова, которая конфликтовала с Игнатьевым, говорит Иванов: «В регион не назначили варяга и выбрали человека, выдвижение которого минимизирует конфликтный сценарий на выборах. Пять лет назад Николаев участвовал в выборах главы Чувашии, тогда это была договорная история. Аксаков грозился выдвинуться на выборы, но перед выборами ему отдали комитет по экономполитике. Вместо него кандидатом от «Справедливой России» пошел Николаев и в итоге занял второе место, хотя прежде вторым там всегда был коммунист».
Возможность снимать с должности губернаторов в связи с утратой доверия у президента появилась в 2004 г., после трагедии в Беслане. Одним из первых региональных руководителей, уволенных с такой формулировкой, стал мэр Москвы Юрий Лужков. Решение о его отставке в 2010 г. принял президент Дмитрий Медведев: столичные власти не смогли справиться с дымом от лесных пожаров в Центральной России. В марте 2014 г. Путин отстранил от должности губернатора Новосибирской области Василия Юрченко в связи с обвинениями в превышении должностях полномочий (позже его приговорили к трем годам лишения свободы условно). В марте 2015 г. после обвинения в получении взятки своего поста лишился губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин (приговорен к 13 годам лишения свободы). В сентябре того же года после коррупционного скандала в отставку был отправлен глава Коми Вячеслав Гайзер (приговорен к 11 годам заключения). В июле 2016 г. в связи с утратой доверия был уволен губернатор Кировской области Никита Белых (приговорен к 8 годам лишения свободы).