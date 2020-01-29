Путин отправил в отставку главу Чувашии в связи с утратой доверия

«Судя по всему, Игнатьев отказался писать заявление об отставке, поскольку не считал себя виноватым. Но даже заявление мало что изменило бы. То, что Игнатьев уйдет, было ясно до всех скандалов, а после них стало ясно, что не только уйдет, но и не будет прилично трудоустроен. В итоге его показательно уволили в связи с утратой доверия», – предполагает политолог Виталий Иванов. Регион отдают «Справедливой России», это второй случай за последние годы – после назначения Александра Буркова в Омскую область, продолжает эксперт: «Кроме того, регион отдается депутату Госдумы, а в последние годы глав субъектов из депутатов старались не рекрутировать – за последние годы, когда сменилась почти половина губернаторов, из депутатов назначали только Буркова и Николая Любимова в Рязанскую область. Здесь же сделали исключение». Николаев входит в группу депутата Госдумы от Чувашии Анатолия Аксакова, которая конфликтовала с Игнатьевым, говорит Иванов: «В регион не назначили варяга и выбрали человека, выдвижение которого минимизирует конфликтный сценарий на выборах. Пять лет назад Николаев участвовал в выборах главы Чувашии, тогда это была договорная история. Аксаков грозился выдвинуться на выборы, но перед выборами ему отдали комитет по экономполитике. Вместо него кандидатом от «Справедливой России» пошел Николаев и в итоге занял второе место, хотя прежде вторым там всегда был коммунист».