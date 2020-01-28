Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России», сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Игнатьев во время смотра аварийно-спасательной техники вручал сотрудникам МЧС Чувашии ключи от новых машин и вынудил одного из офицеров подпрыгнуть за ними. В региональном управлении МЧС назвали этот инцидент «дружеской шуткой», отметив, что сотрудник ведомства и губернатор друг друга знают. В пресс-службе главы Чувашии заявили, что он поднял ключи вверх для того, чтобы все их видели.
Несмотря на это руководитель МЧС Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение Игнатьева. Турчак после инцидента напомнил, что президент России Владимир Путин ранее обратил внимание чиновников на недопустимость высокомерия и неуважения к людям. По его словам, поведение Игнатьева «находится за гранью понимания», «ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности».
Сам Игнатьев заявил, что «преисполнен глубочайшего уважения» к сотрудникам МЧС и их труду. «Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», – сказал губернатор.
За несколько дней до этого инцидента Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати резко высказался в адрес журналистов, которые «с утра до вечера критикуют» власть. Он заявил, что многие журналисты «сидят на заказах, на берегу договариваются» и их «надо их мочить». Пресс-секретарь Игнатьева Олег Сидоров позже пояснил, что слово «мочить» означало «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров в регионе. Позже губернатор Чувашии сказал, что его слова «передернули и переиначили», но принес извинения за них.
Игнатьев руководит Чувашией с августа 2010 г. До этого восемь лет был министром сельского хозяйства республики.