Главу Чувашии исключили из «Единой России»

За несколько дней до этого инцидента Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати резко высказался в адрес журналистов, которые «с утра до вечера критикуют» власть. Он заявил, что многие журналисты «сидят на заказах, на берегу договариваются» и их «надо их мочить». Пресс-секретарь Игнатьева Олег Сидоров позже пояснил, что слово «мочить» означало «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров в регионе. Позже губернатор Чувашии сказал, что его слова «передернули и переиначили», но принес извинения за них.