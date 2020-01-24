«Единая Россия» может исключить из партии главу Чувашии из-за неэтичного поведения

Кроме того, ранее Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати резко высказался в адрес журналистов, которые «с утра до вечера критикуют» власть. Он отметил, что многие сотрудники СМИ «родились на нашей земле, а пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке». Игнатьев также подчеркнул, что многие журналисты «сидят на заказах, на берегу договариваются». По его мнению, необходимо рассказывать о том, как они зарабатывают и откуда приехали. «Надо их мочить, как в народе говорят», – заявил он.