«Единая Россия» может исключить из партии главу Чувашии из-за неэтичного поведения
«Единая Россия» поставит вопрос об исключении из партии главы Чувашии Михаила Игнатьева из-за неэтичного поведения, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии. «Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания», – передала слова секретаря Генсовета партии Андрея Турчака пресс-служба.
Турчак напомнил, что во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин обратил внимание чиновников на недопустимость высокомерия и неуважения к людям. «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности... будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», – считает Турчак.
Руководитель МЧС Евгений Зиничев называл недопустимым поведение Игнатьева. Зиничев также призвал сотрудников МЧС помнить, что «они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе».
Ранее Игнатьев во время смотра аварийно-спасательной техники вручил сотрудникам МЧС Чувашии ключи от новых машин. В интернете было выложено видео с мероприятия, на нем один из пожарных вынужден был подпрыгнуть, чтобы взять из рук Игнатьева ключи. В региональном МЧС изданию «PROГород» заявили, что произошедшее является дружеской шуткой. В пресс-службе главы Чувашии сообщили, что Игнатьев поднял ключи вверх для того, чтобы все их видели.
Кроме того, ранее Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати резко высказался в адрес журналистов, которые «с утра до вечера критикуют» власть. Он отметил, что многие сотрудники СМИ «родились на нашей земле, а пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке». Игнатьев также подчеркнул, что многие журналисты «сидят на заказах, на берегу договариваются». По его мнению, необходимо рассказывать о том, как они зарабатывают и откуда приехали. «Надо их мочить, как в народе говорят», – заявил он.