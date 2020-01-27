«Единая Россия» может лишить партбилета главу Чувашии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала в понедельник президиуму своего генерального совета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко. Решение об исключении президиум примет уже на этой неделе, говорит человек в партии. По его словам, история обсуждалась с администрацией президента.
В прошлом году собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили, что Игнатьев, срок полномочий которого как главы республики истекает в 2020 г., является одним из кандидатов на замену в ходе ожидаемой в первой половине этого года очередной ротации губернаторов.
Игнатьев привлек внимание партийных борцов за этику после того, как в конце прошлой недели в СМИ появилось видео, на котором глава Чувашии, подняв руку над головой, вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. Губернатор позже уверял, что не хотел никого обидеть и глубоко уважает сотрудников МЧС: «Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились. Нам не стыдно за обеспечение пожарной безопасности на территории Чувашской республики. Мы входим в десятку лучших регионов». А всего 10 днями раньше однопартийцы критиковали Игнатьева за то, что, выступая на праздничном мероприятии, посвященном Дню печати, он призвал «мочить журналистов». Глава республики тогда тоже извинился, но одновременно подчеркнул, что его фразу журналисты передернули и переиначили.
Заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн напомнил «Ведомостям», что это уже второй связанный с Игнатьевым репутационный скандал за последние две недели: «Каждый из них по отдельности вряд ли бы привел к такому решению. Причиной стали системность и поступательность». При этом Игнатьев не реагирует адекватно на критику, возмущается партиец: «Он был сегодня на видеосвязи. У меня сложилось впечатление, что он не понимает, чего от него хотят. Он долго говорил, как работает с пожарными, что ел с ними тушенку и тушил пожары. Но это не имеет отношения к сегодняшней истории». Губернатор также рассказывал, что с майором МЧС – героем последнего видеоролика – его связывают дружеские отношения и что эту ситуацию, как и ситуацию с «мочить журналистов», вырвали из контекста, добавляет Хинштейн: «Ждать, что он выкинет что-то еще, было бы политическим самоубийством. Поэтому и было принято такое жесткое решение».
Игнатьев оказался в ненужное время в ненужном месте, считает политолог Александр Кынев: «Если бы в Чувашии не было в этом году выборов, то историю, может быть, замяли бы. А у него полномочия кончаются, и он один из претендентов на вылет. И тут пытаются убить двух зайцев: с учетом его очевидной отставки пытаются набрать имиджевые очки, подсветив его одиозные высказывания, и тем самым показать центр силы, который обновляется». Но «Единая Россия» вряд ли заработает себе на этом какие-то очки, полагает эксперт: «Игнатьев занимает свой пост уже довольно давно, в регионе и так его хорошо знают. А для федеральной повестки он не та фигура, которую знают и на которую бы обращали внимание».