«Единая Россия» может лишить партбилета главу Чувашии

Заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн напомнил «Ведомостям», что это уже второй связанный с Игнатьевым репутационный скандал за последние две недели: «Каждый из них по отдельности вряд ли бы привел к такому решению. Причиной стали системность и поступательность». При этом Игнатьев не реагирует адекватно на критику, возмущается партиец: «Он был сегодня на видеосвязи. У меня сложилось впечатление, что он не понимает, чего от него хотят. Он долго говорил, как работает с пожарными, что ел с ними тушенку и тушил пожары. Но это не имеет отношения к сегодняшней истории». Губернатор также рассказывал, что с майором МЧС – героем последнего видеоролика – его связывают дружеские отношения и что эту ситуацию, как и ситуацию с «мочить журналистов», вырвали из контекста, добавляет Хинштейн: «Ждать, что он выкинет что-то еще, было бы политическим самоубийством. Поэтому и было принято такое жесткое решение».