В Кремле ответили на критику поправки Путина в Конституцию о народе России

2 марта президент Владимир Путин представил пакет поправок в законопроект об изменении Конституции. Он вводит новую статью об исторической преемственности России, в которой есть упоминание «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». На вопросы о том, какого именно Бога имеет в виду президент, Песков ответил, что «это будет своевременно разъяснено». На аналогичные вопросы о предках и идеалах Песков, не уточняя, ответил «наших» и «наших общих».