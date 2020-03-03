В Кремле затруднились разъяснить поправки Путина о Боге

Президентские поправки включают в себя статью об исторической преемственности России, в которой есть упоминание «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога» Отвечая на вопрос, каких предков имел в виду президент, Песков ответил: «Наших с вами предков. Предков тех, кто живёт в Российской Федерации». На вопрос, какие идеалы, по мнению Путина, передали россиянам их предки, Песков ответил: «Наши общие. Это следует из текста». При этом пресс-секретарь заверил, что с приятием поправки с упоминанием Бога государство не перестанет быть светским, заверил Песков: «Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет».