В Кремле затруднились разъяснить поправки Путина о Боге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился разъяснить суть поправки в Конституцию с упоминанием Бога, которую представил президент Владимир Путин. На вопрос, какого именно Бога имел в виду Путин, Песков ответил: «Я думаю, это будет своевременно разъяснено». В какой форме будет дано разъяснение, Песков ответить затруднился: «Я не могу ответить на этот вопрос сейчас». По его словам, разъяснение будет дано до принятия поправки.
Президентские поправки включают в себя статью об исторической преемственности России, в которой есть упоминание «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога» Отвечая на вопрос, каких предков имел в виду президент, Песков ответил: «Наших с вами предков. Предков тех, кто живёт в Российской Федерации». На вопрос, какие идеалы, по мнению Путина, передали россиянам их предки, Песков ответил: «Наши общие. Это следует из текста». При этом пресс-секретарь заверил, что с приятием поправки с упоминанием Бога государство не перестанет быть светским, заверил Песков: «Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет».
Второй пакет поправок в законопроект об изменении Конституции включает в себя понятия «государствообразующего народа», закрепляет брак как союз мужчины и женщины и не допускает умаление подвигов при защите Отечества и призывы к отчуждению территории России. Другие статьи, введенные или измененные в проекте, устанавливают ограничения для госслужащих допускают переезд отдельных органов федеральной власти из Москвы.