Какие поправки в Конституцию предложил Путин

Брак описан как союз мужчины и женщины . Защита брака, а также институтов «семьи, материнства, отцовства и детства» находится в ведении России как государства;

Вводится статья об исторической преемственности Российской Федерации, в которой упоминается «память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Статья не прописывает явно роль Бога, но отмечает, что Россия является правопреемницей СССР ;

В пункте о государственном языке России русский язык назван «языком государствообразующего народа» . При этом отмечено, что «государствообразующий народ» равноправен с другими народами России, а другим народам гарантируется право на сохранение родного языка;

Согласно поправкам, «не допускаются» призывы к отчуждению территорий России и действия, направленные на отчуждение. Исключение сделано для уточнения границы (делимитации и демаркации) с соседствующими с Россией государствами;

Аналогичным образом «не допускается» умаление подвига народа при защите Отечества. Устанавливается право и обязанность государства «защищать историческую правду» ;

Закрепляется соответствие МРОТ величине прожиточного минимума : первый не может быть ниже последнего в целом по стране;

Поправки закрепляют право государства вводить ограничения для кандидатов на государственные посты . В частности, для глав регионов и федеральных ведомств вводятся ограничения по возрасту (от 30 лет), а также запрет держать деньги в зарубежных странах и иметь вид на жительство другого государства. Похожие требования вводятся для премьер-министра, его заместителей, членов Федерального собрания, прокуроров и уполномоченного по правам человека;

Нововведения для президентов . Ценз оседлости для кандидата в президенты увеличивается с 10 до 25 лет. Президенту России запрещается когда бы то ни было быть гражданином другой страны. При этом для граждан Крыма, постоянно проживавших на полуострове, сделано исключение: для граждан «государства или территории, принятой в Российскую Федерацию», положение о гражданстве не действует;