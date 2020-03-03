Муфтий Татарстана раскритиковал поправку Путина в Конституцию о народе России
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин обращает внимание, что коренные народы субъектов России вносили вклад в формирование России вместе с русскими, поэтому нет оснований закреплять понятие «государствообразующего народа» в Конституции, передает «Интерфакс». По заявлению, распространенному духовным управлением мусульман Татарстана, муфтий «не видит положительных перспектив» в поправке, закрепляющей этот статус за единственной нацией.
При этом он отметил, что упоминание Бога в Основном законе не противоречит ни мировой практике, ни статусу России как светской и при этом многоконфессиональной страны. «Светскость государства не исключает религиозность его общества. Пусть по-разному, на различных уровнях осознания, но большинство граждан России все-таки верят во Всевышнего», – указано в заявлени Самигуллина.
Накануне президент Владимир Путин представил пакет поправок в законопроект об изменении Конституции. Проект вводит новую статью об исторической преемственности России, в которой есть упоминание «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». На вопросы о том, какого именно Бога в виду президент, пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что «это будет своевременно разъяснено». На аналогичные вопросы о предках и идеалах Песков, не уточняя, ответил «наших» и «наших общих».