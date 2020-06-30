Опыт досрочного голосования по Конституции могут распространить на любые выборы

Опыт досрочного голосования по Конституции могут распространить на любые выборыМногодневная процедура создаст проблемы для организаторов и участников, считают эксперты
Голосование в течение нескольких дней в ходе плебисцита по поправкам в Конституцию «себя оправдало», заявила 29 июня журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. О том, что сенаторы планируют обсудить с Центризбиркомом (ЦИК) и Общественной палатой возможность распространения этого опыта на все выборы, по сообщению «РИА Новости», говорил и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Плебисцит по Конституции назначен на 1 июля, но уже с 25 июня проходит досрочное голосование – в том числе и на «придомовых территориях». 29 июня ЦИК отчитался, что за первые четыре дня явка составила 37,2%, т. е. проголосовало более 40 млн избирателей, включая почти 1 млн (из 1,2 млн зарегистрировавшихся) – дистанционно через интернет.