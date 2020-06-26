Первый день голосования по Конституции может обернуться уголовными делами

25 июня стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится семь дней – по 1 июля включительно. Это не досрочное, а обычное голосование, подчеркнула председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова (досрочное голосование в труднодоступных местностях и на судах проходило с 10 июня, и, по последним данным, в нем приняло участие 86 549 человек). Растянутую во времени процедуру ЦИК объяснил стремлением не собирать сразу много людей на участках из-за эпидемии. Впрочем, как заверила вчера присутствующих в информцентре ЦИК глава Роспотребнадзора Анна Попова, эпидемиологическая ситуация в России явно стабилизируется: среднесуточный темп прироста заболевших составляет 1,3%, в то время как еще во второй половине марта он был на уровне 30%, напомнила она.