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Первый день голосования по Конституции может обернуться уголовными делами

Двойное голосование показывает недостатки системы, но само по себе нарушает закон, указывают эксперты
Анастасия Корня
TASS

25 июня стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится семь дней – по 1 июля включительно. Это не досрочное, а обычное голосование, подчеркнула председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова (досрочное голосование в труднодоступных местностях и на судах проходило с 10 июня, и, по последним данным, в нем приняло участие 86 549 человек). Растянутую во времени процедуру ЦИК объяснил стремлением не собирать сразу много людей на участках из-за эпидемии. Впрочем, как заверила вчера присутствующих в информцентре ЦИК глава Роспотребнадзора Анна Попова, эпидемиологическая ситуация в России явно стабилизируется: среднесуточный темп прироста заболевших составляет 1,3%, в то время как еще во второй половине марта он был на уровне 30%, напомнила она.

Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области могут голосовать дистанционно: впервые такая возможность предоставляется не в порядке эксперимента (как это было на выборах в Мосгордуму 2019 г., когда электронное голосование было доступно в трех округах), а в масштабе целого региона. По данным ЦИК, было подано в общей сложности 1 215 926 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), из них 1 075 488 поступило из Москвы и 140 438 – из Нижнего Новгорода. Включено в список было 1 051 155 заявок в Москве и 139 571 – в Нижегородской области. Часть заявок была отклонена из-за несовпадения данных в реестрах (сверка шла сразу по трем базам данных – портала госуслуг, mos.ru и ГАС «Выборы», рассказал «Ведомостям» член ЦИК Антон Лопатин).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных