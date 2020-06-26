Первый день голосования по Конституции может обернуться уголовными делами

Первый день голосования по Конституции может обернуться уголовными деламиДвойное голосование показывает недостатки системы, но само по себе нарушает закон, указывают эксперты
25 июня стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится семь дней – по 1 июля включительно. Это не досрочное, а обычное голосование, подчеркнула председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова (досрочное голосование в труднодоступных местностях и на судах проходило с 10 июня, и, по последним данным, в нем приняло участие 86 549 человек). Растянутую во времени процедуру ЦИК объяснил стремлением не собирать сразу много людей на участках из-за эпидемии. Впрочем, как заверила вчера присутствующих в информцентре ЦИК глава Роспотребнадзора Анна Попова, эпидемиологическая ситуация в России явно стабилизируется: среднесуточный темп прироста заболевших составляет 1,3%, в то время как еще во второй половине марта он был на уровне 30%, напомнила она.
Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области могут голосовать дистанционно: впервые такая возможность предоставляется не в порядке эксперимента (как это было на выборах в Мосгордуму 2019 г., когда электронное голосование было доступно в трех округах), а в масштабе целого региона. По данным ЦИК, было подано в общей сложности 1 215 926 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), из них 1 075 488 поступило из Москвы и 140 438 – из Нижнего Новгорода. Включено в список было 1 051 155 заявок в Москве и 139 571 – в Нижегородской области. Часть заявок была отклонена из-за несовпадения данных в реестрах (сверка шла сразу по трем базам данных – портала госуслуг, mos.ru и ГАС «Выборы», рассказал «Ведомостям» член ЦИК Антон Лопатин).