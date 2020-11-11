Депутатов Госдумы начали собирать на закрытые совещания в «Единую Россию»В условиях коронавируса избирательная кампания может пройти по-новому
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак проведет 12 ноября закрытую встречу с депутатами Госдумы, в частности одномандатниками, которые имеют высокие шансы на переизбрание в 2021 г. – по мнению руководства партии. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в руководстве партии и подтвердили еще четыре единоросса. На встрече обсудят избирательную кампанию в Госдуму, говорят собеседники. Среди депутатов, которые первыми начнут предвыборные встречи с Турчаком, – лидер думских единороссов Сергей Неверов, его первый заместитель по фракции Николай Панков, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета по экологии Владимир Бурматов, вице-спикер Петр Толстой и др.
Как сообщали «Ведомости», «Единая Россия» уже распределяет депутатов на тех, кого стоит или не стоит выдвигать в Госдуму. Так, одномандатников поделили на депутатов «красной», «желтой» и «зеленой» зоны. В «красную зону» включили тех, кто имеет низкие шансы на переизбрание, там 75 действующих депутатов Госдумы. В «зеленой зоне» оказался 71 депутат-одномандатник, и их позвали на совещание к Турчаку. В «желтой зоне» те, по чьей кандидатуре руководство партии еще не приняло решение.