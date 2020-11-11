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Депутатов Госдумы начали собирать на закрытые совещания в «Единую Россию»

В условиях коронавируса избирательная кампания может пройти по-новому
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Депутатов Госдумы начали собирать на закрытые совещания /Евгений Разумный / Ведомости

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак проведет 12 ноября закрытую встречу с депутатами Госдумы, в частности одномандатниками, которые имеют высокие шансы на переизбрание в 2021 г. – по мнению руководства партии. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в руководстве партии и подтвердили еще четыре единоросса. На встрече обсудят избирательную кампанию в Госдуму, говорят собеседники. Среди депутатов, которые первыми начнут предвыборные встречи с Турчаком, – лидер думских единороссов Сергей Неверов, его первый заместитель по фракции Николай Панков, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета по экологии Владимир Бурматов, вице-спикер Петр Толстой и др.

Как сообщали «Ведомости», «Единая Россия» уже распределяет депутатов на тех, кого стоит или не стоит выдвигать в Госдуму. Так, одномандатников поделили на депутатов «красной», «желтой» и «зеленой» зоны. В «красную зону» включили тех, кто имеет низкие шансы на переизбрание, там 75 действующих депутатов Госдумы. В «зеленой зоне» оказался 71 депутат-одномандатник, и их позвали на совещание к Турчаку. В «желтой зоне» те, по чьей кандидатуре руководство партии еще не приняло решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных