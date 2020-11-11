Депутатов Госдумы начали собирать на закрытые совещания в «Единую Россию»

Как сообщали «Ведомости», «Единая Россия» уже распределяет депутатов на тех, кого стоит или не стоит выдвигать в Госдуму. Так, одномандатников поделили на депутатов «красной», «желтой» и «зеленой» зоны. В «красную зону» включили тех, кто имеет низкие шансы на переизбрание, там 75 действующих депутатов Госдумы. В «зеленой зоне» оказался 71 депутат-одномандатник, и их позвали на совещание к Турчаку. В «желтой зоне» те, по чьей кандидатуре руководство партии еще не приняло решение.