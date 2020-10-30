Руководству Госдумы будет негде встречаться

Проработать вопрос о проведении заседаний совета и комитетов Госдумы в онлайн-режиме было поручено Савастьяновой еще 28 сентября. То есть до того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече 26 октября доложил президенту Владимиру Путину, что в Госдуме с начала пандемии переболел или продолжает болеть 91 депутат (пятая часть от всей численности думцев), а в больницах их 38. От коронавируса умер депутат от КПРФ Ваха Агаев. В Госдуме с марта 2020 г. начали активно вводить меры, которые объясняли борьбой с коронавирусом: уже тогда в здание прекратили доступ СМИ, количество пленарных заседаний было сокращено с трех до двух в пленарную неделю. С весны на удаленную работу переведена часть аппарата Госдумы. 28 октября первый вице-спикер Александр Жуков заявил, что Госдума может отказаться до конца года от проведения правительственных часов.