Руководству Госдумы будет негде встречаться

Руководству Госдумы будет негде встречатьсяЗаседания Совета нижней палаты переведут в дистанционный режим
Пандемия коронавируса вынудила Госдуму расширить меры по борьбе с COVID-19 в Охотном Ряду. Поправки в регламент нижней палаты предложил профильный комитет Госдумы. Главное изменение касается заседаний совета Госдумы (на них собирается руководство нижней палаты, представители президента и правительства, чтобы обсудить планы законотворческой работы): его заседания предлагается переводить в режим видеоконференцсвязи (ВКС) по решению спикера Госдумы. Заседания комитетов, в свою очередь, получат право переводить в режим ВКС их председатели.
Прямого запрета, по сути, нет и сейчас, режим ВКС позволяет подключать к заседаниям совета и комитетов тех, кто не может очно присутствовать на них или кому быть там не стоит из соображений социального дистанцирования, сказала «Ведомостям» глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова. Теперь это право будет закреплено вне зависимости от эпидемической ситуации, отметила она. Савастьянова говорит, что даже изменение регламента не означает, что совет прекратит собираться очно.
Проработать вопрос о проведении заседаний совета и комитетов Госдумы в онлайн-режиме было поручено Савастьяновой еще 28 сентября. То есть до того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече 26 октября доложил президенту Владимиру Путину, что в Госдуме с начала пандемии переболел или продолжает болеть 91 депутат (пятая часть от всей численности думцев), а в больницах их 38. От коронавируса умер депутат от КПРФ Ваха Агаев. В Госдуме с марта 2020 г. начали активно вводить меры, которые объясняли борьбой с коронавирусом: уже тогда в здание прекратили доступ СМИ, количество пленарных заседаний было сокращено с трех до двух в пленарную неделю. С весны на удаленную работу переведена часть аппарата Госдумы. 28 октября первый вице-спикер Александр Жуков заявил, что Госдума может отказаться до конца года от проведения правительственных часов.
С весны в целом изменился порядок работы Госдумы, говорит депутат от «Единой России» Андрей Марков: «Мы рассматриваем только первоочередные законы, принятие которых остро необходимо, в том числе и по борьбе с пандемией. Поэтому рекомендованные комитетами к отклонению практически не попадают в повестку». Вход в Госдуму рекомендован только для одного помощника каждого депутата, отметил депутат, и отменены такие очные формы работы, как круглые столы, рабочие группы, поскольку они требуют присутствия экспертов, представителей общественных организаций. Если есть возможность, мероприятия переносятся в онлайн.
Решение перевести заседания совета в режим ВКС закономерно, говорит первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. На фоне пандемии парламент может терять работоспособность, а ее надо поддерживать такими мерами, говорит он. С начала пандемии комитеты и комиссии уже частично перешли в режим ВКС, говорит первый зампред комитета по регламенту эсер Олег Нилов: «Например, кто-то сидит в зале заседаний комитета, а кто-то находится на удаленке и подключается к заседанию комитета в режиме онлайн». Теперь это будет регламентировано. «Единственное, что, я надеюсь, не будет регламентировано, – это голосование онлайн по законопроектам на заседаниях Госдумы, – отметил Нилов. – Остальные решения что совета Думы, что комитетов носят рекомендательный характер и все равно выносятся на пленарку».
Политолог Константин Калачев считает, что депутаты находятся в группе риска из-за большого числа социальных контактов. Вряд ли в вопросе социального дистанцирования Путин стал примером для Госдумы, просто руководство Госдумы исходит из собственных представлений о рисках и угрозах, считает он.