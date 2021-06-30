Эксперты оценили слова Владимира Путина о вакцинации от коронавируса

Главной целью этой прямой линии было успокоить население , показать, что всё в стране в целом нормально, политическая и управленческая система функционирует, но есть отдельные проблемы в виде недостроенного в Челябинске метро или канализации. Да, есть проблемы с короновирусом, который дважды побеждали, но не победили до конца, видимо победим в третий раз, как это следует из слов президента. Победим в том числе благодаря вакцинации, которую будем делать аккуратно и добровольно, но при этом регионы будут поддавливать на людей и прежде всего, определенные социальные группы, чтобы эти темпы вакцинации существенным образом ускорить.