Эксперты оценили слова Владимира Путина о вакцинации от коронавируса

Эксперты оценили слова Владимира Путина о вакцинации от коронавирусаПо их мнению, на граждан они могут оказать «терапевтическое» воздействие
Президент Владимир Путин во время прямой линии 30 июня лично объяснял, зачем потребовалась вакцинация и насколько обязательной она будет. Ничего пугающего для граждан по этой теме он не сказал. И даже уточнил, какой именно вакциной он привился, – «Спутник V». Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что Путин взял на себя роль «телевизионного доктора», а рутинные вопросы вакцинации продолжат выполнять чиновники рангом ниже.
Владимир Слатинов, эксперт Института гуманитарно-политических исследований
Главной целью этой прямой линии было успокоить население, показать, что всё в стране в целом нормально, политическая и управленческая система функционирует, но есть отдельные проблемы в виде недостроенного в Челябинске метро или канализации. Да, есть проблемы с короновирусом, который дважды побеждали, но не победили до конца, видимо победим в третий раз, как это следует из слов президента. Победим в том числе благодаря вакцинации, которую будем делать аккуратно и добровольно, но при этом регионы будут поддавливать на людей и прежде всего, определенные социальные группы, чтобы эти темпы вакцинации существенным образом ускорить.
На прививочную кампанию слова Путина не подействуют, здесь будет действовать лишь административный ресурс. И здесь главная интрига нынешней думской кампании – прорвется ли недовольство от заболеваемости и роста смертности в день голосования. Губернаторы отвечают за результат «Единой России», но они же теперь назначены главными ответственными за вакцинацию. А ведь эта ответственность бьет по губернаторам. Важно, будет ли в ближайшие месяцы соприкосновение двух реальностей: политической и короновирусной.
Татьяна Становая, руководитель проекта R.Politik
Задачу успокоить население [из-за пандемии коронавируса] на этой прямой линии вряд ли кто-то ставил. Есть конкретное проблема – и Путин был вынужден обратиться к ней, но это не значит, что он ее может разрешить. По «Прямой линии» складывается впечатление, что для Путина лично вопросы коронавируса, вакцинации, влияния пандемии на социальную обстановку, экономику вторичны и рутинны.
Он с удовольствием делегирует их решение правительству и главам регионов. Я не увидела серьезных попыток Путина исполнить роль психолога-терапевта. Путин отдавал решение проблем подчиненным и не пытался сделать политический выбор. Он выступал скорее как эксперт, как аналитик, нежели как психолог-терапевт.
Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы
Путин взял на себя роль телевизионного доктора, который объясняет те простые, и даже элементарные вещи о прививках, которые должны были объяснить ранее. Он объяснил, что с одной стороны вакцинация обязательной пока не будет – очевидно, что здесь были приняты во внимание результаты опросов, которые показывают негативное отношение к обязательной вакцинации. А, с другой стороны, губернаторы, по словам президента, имеют право вводить обязательную вакцинацию и он это их право защищает.
Думаю, что от этого губернаторы и будут отталкиваться – формально закон не будет нарушен, но коллективный иммунитет будет-таки вырабатываться. Опять же, в целях доверия к российской вакцине Путин похвалил вакцину «Спутник V», он сказал, что привился именно ей. Интересно теперь будет посмотреть на темпы вакцинации после прямой линии, насколько возрастет запрос именно на эту вакцину.
Но главной была предвыборная повестка. Пожалуй, такого пиара «Единая Россия» не получала давно. Путин подчеркнул свою связь с ней, назвал себя ёе основателем. Думаю, что главным «паровозом» «Единой России» на этих выборах становится сам президент.
Борис Макаренко, президент Центра политических технологий
Нужно и важно, что президент сказал о необходимости проводить активную кампанию по вакцинации, потому что президент остается референтной фигурой в прямом смысле этого слова для очень немалой части общества. Причем в той части общества, где скептичные антипрививочные настроения распространены. Вопрос поставлен правильно, слова сказаны.
Совершенно точно вся российская власть, что региональная, что федеральная, будет делать всё для того, чтобы обойтись без локдаунов. Здесь нужно не терапевтическое успокоение, которое требовалось год назад, а здравый смысл, заверения, что власть держит вопрос на контроле, это президент по сути и сказал.
Константин Костин, руководитель Фонда развития гражданского общества
Акценты, которые сделал глава государства, должны систематизировать работу региональных властей. «Прямая линия» считается народным форматом, но по традиции руководители разных уровней следят за ней внимательно. И президент сказал о системном подходе к проведению вакцинации и к тому, что ограничения и репрессивные меры не должны носить избыточный характер.
Задача системы госуправления — настроить процесс так, чтобы он соответствовал словам президента. Сейчас же проблема в том, что разные госорганы делали противоречивые заявления, чего быть не должно. Не может один чиновник заявлять, что после того, как человек переболел, надо контролировать уровень антител, а другой — говорить, что какая разница, какой уровень антител, срочно делайте прививку. Если позиция изменилась, то должна быть система официальных заявлений с федерального до регионального уровня. Действия могут отличаться в зависимости от сложности ситуации с пандемией в регионе, но общая логика и общий подход к проблеме меняться не должен.