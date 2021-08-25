Социал-демократы обгоняют блок Ангелы Меркель перед выборами в ФРГ

По данным Forsa, в этом опросе консерваторы показали худший результат с 1984 г. В то же время СДПГ впервые за 15 лет удалось опередить ХДС. Спад популярности наблюдается и у «Зеленых» – по сравнению с июлем они потеряли 3% голосов. В целом же, согласно динамике опросов от Forsa, с апреля поддержка СДПГ выросла на 8%, а «Зеленые», наоборот, потеряли целых 10%. ХДС был на пике своей популярности в июне – июле с результатом почти в 30% голосов, однако к началу августa последовал быстрый спад. Результаты остальных партий практически не менялись.