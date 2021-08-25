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Социал-демократы обгоняют блок Ангелы Меркель перед выборами в ФРГ

Своим успехом партия обязана министру финансов Олафу Шольцу
Глеб Мишутин
Олаф Шольц смог добиться роста популярности во главе непопулярной Социал-демократической партии /John MACDOUGALL / AFP

Если бы назначенные на 19 сентября выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, большая часть немцев проголосовала бы за социал-демократов. Об этом свидетельствуют данные опроса населения от 24 августа, проведенного институтом социологических исследований Forsa (см. график).

По данным Forsa, в этом опросе консерваторы показали худший результат с 1984 г. В то же время СДПГ впервые за 15 лет удалось опередить ХДС. Спад популярности наблюдается и у «Зеленых» – по сравнению с июлем они потеряли 3% голосов. В целом же, согласно динамике опросов от Forsa, с апреля поддержка СДПГ выросла на 8%, а «Зеленые», наоборот, потеряли целых 10%. ХДС был на пике своей популярности в июне – июле с результатом почти в 30% голосов, однако к началу августa последовал быстрый спад. Результаты остальных партий практически не менялись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных