Что сказал Владимир Путин на Восточном экономическом форуме

События в Афганистане после вывода американских войск президент охарактеризовал как «катастрофу»: «Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы – люди очень прагматичные – истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллиона долларов, а результат какой? А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа».