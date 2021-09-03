Для российского бизнеса на Курилах отменят налоги на 10 лет

Глава государства пояснил, что перед Дальним Востоком стоит задача развиваться темпами выше средних по России. Это означает, что необходимо реализовывать новые более продвинутые решения. Так, действующие в регионе параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентноспособными, лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул президент. В связи с этим на Курильских островах создадут «беспроцентный набор льгот и стимулов».