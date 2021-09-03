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Экономика

Для российского бизнеса на Курилах отменят налоги на 10 лет

Главное условие — физическое присутствие бизнеса в регионе
Наталья Иванкина
Сергей Бобылев / ТАСС

Для бизнеса, осуществляющего деятельность на Курильских островах, будет введен преференциальный режим, подразумевающий в том числе отмену всех основных налогов, заявил в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин. 

Глава государства пояснил, что перед Дальним Востоком стоит задача развиваться темпами выше средних по России. Это означает, что необходимо реализовывать новые более продвинутые решения. Так, действующие в регионе параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентноспособными, лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул президент. В связи с этим на Курильских островах создадут «беспроцентный набор льгот и стимулов».

«По сути беспроцентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов — на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога — причем на 10 лет. Подчеркну, речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников», — сказал президент. 

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Предприятия на островах освободят практически от всех налогов, а также от плановых проверок

Размер страховых взносов на 10 лет снизят с действующих примерно 30% до 7,6%. Кроме того, на всей территории Курил введут режим свободной таможенной зоны. Вдобавок там не будет взиматься налог на добавленную стоимость (НДС), пока товар не покинет территорию островов, рассказал Путин. 

Президент отметил, что данный режим будет распространяться не на все виды деятельности. Исключение составят работа посредников, производства подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов. Дело в том, что такой бизнес и так высокодоходный, пояснил президент. 

Путин выразил надежду, что послабления принесут весомые результаты для развития Курил и запуска перспективных проектов — в том числе в области туризма, марикультуры и рыбопереработки. Воспользоваться преимуществами нового режима смогут не только российские компании, но и иностранные инвесторы, в том числе японцы, добавил президент. 

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Важно, чтобы на Дальнем Востоке появлялись новые центры экономического роста с большим экспортным потенциалом, подчеркнул Путин. Реализация этих планов позволит создать дополнительные рабочие места, повысить доходы населения и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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