Путин отложил на год рассмотрение вопроса о пятилетнем моратории на проверки МСП

«Мне кажется, что совсем говорить, что мы не будем интересоваться, а что там происходит — выполняют ли участники ТОСЭРа свои обязательства, или выполняют ли налогоплательщики свои обязательства перед бюджетами всех уровней — на пять лет, мне кажется, многовато. Давайте, может быть, через год вернемся к этому и посмотрим, потому что два года у нас и так не было проверок», — сказал министр.