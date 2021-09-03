Путин отложил на год рассмотрение вопроса о пятилетнем моратории на проверки МСП
Президент России Владимир Путин отложил на год рассмотрение вопроса о введении в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) пятилетнего моратория на плановые проверки малых и средних предпринимателей (МСП). С предложением о реализации подобной меры к нему обратился губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе встречи главы государства с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).
Солодов пояснил, что мораторий на проверки МСП в период 2020-2021 гг. показал высокую эффективность и поддержал малый бизнес на Дальнем Востоке. Продлить эту меру на пять лет, по мнению чиновника, целесообразно для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
В начале инициативу прокомментировал министр финансов России Антон Силуанов. Он выразил мнение, что пять лет — это слишком долгий срок. Кроме того, количество таких проверок в ДФО и так ежегодно сокращается: в 2018 г. их было 600, в 2019 г. — 450, в 2020 г. — 300, добавил он.
«Мне кажется, что совсем говорить, что мы не будем интересоваться, а что там происходит — выполняют ли участники ТОСЭРа свои обязательства, или выполняют ли налогоплательщики свои обязательства перед бюджетами всех уровней — на пять лет, мне кажется, многовато. Давайте, может быть, через год вернемся к этому и посмотрим, потому что два года у нас и так не было проверок», — сказал министр.
Путин поддержал предложение Силуанова. «Пять лет — конечно, это большой срок. И самое-то главное: нам нужно посмотреть, как инвестор реализует заявленные планы и как он пользуется теми мерами поддержки, которые в целом проработаны, и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому, действительно, давайте через год вернемся к этому предложению», — заявил президент.
Мораторий на проверки МСП был введен в России в прошлом году на фоне пандемии коронавируса. 22 августа Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о продлении меры на 2022 г.