Как прошло первое заседание Госдумы восьмого созыва

Как прошло первое заседание Госдумы восьмого созываДепутаты выбрали руководство палаты и выступили с политическими заявлениями
Государственная дума открыла VIII созыв. Традиционно первое заседание начинает старейший депутат парламента, и на этот раз это должен был быть Владимир Ресин. Но он уступил это право космонавту Валентине Терешковой, которая и поздравила депутатов с избранием.
Вместе с ней в президиуме были представители пяти партий – космонавт Светлана Савицкая (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Галина Хованская («Справедливая Россия») и Алексей Нечаев из впервые прошедших в Госдуму «Новых людей». На само заседание пришли не все – 427 депутатов из 450.
Что депутаты сказали на первом заседании
Вслед за Терешковой выступили представители парламентских партий. «Я, прежде всего, хочу поздравить депутатов, честно победивших на прошедших выборах», – начала Савицкая.
Сколько мандатов получили разные партии
«Единая Россия» на выборах получила 324 мандата, КПРФ — 57 , «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13. По одному мандату получили представители «Гражданской платформы», «Партии роста» и партии «Родина», а также пять самовыдвиженцев.
Она пожелала депутатам соблюдать ст. 55 Конституции, по которой не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека. «Это касается как экономических, так и политических прав и свобод», – добавила Савицкая. Поэтому, по ее словам, депутаты должны принимать законы, которые будут отвечать интересам страны и граждан, чтобы «нашим детям и внукам не было потом стыдно за то, как каждый из нас голосовал здесь, в Госдуме».
Жириновский в своей речи напомнил, что нужно скорее построить новый парламентский центр: «Вот так сидеть нельзя. Должна быть дистанция полтора метра. В Туркмении глава государства ввел дистанцию два метра – и ни одного заразившегося». Координатором строительства должен быть бывший вице-мэр Москвы Ресин, уверен депутат.
23 человека отсутствуют на заседании не просто так, заметил лидер ЛДПР: «Они что? Прогуляли первое заседание? Да они бы с радостью пришли. Они больны этой страшной болезнью». Также он призвал будущего председателя Госдумы не допускать на заседания невакцинированных депутатов.
Хованская, старейший депутат «Справедливой России», сказала, что нынешняя думская кампания была самой сложной в ее жизни. «Вы пришли не за мандатом, не за автомобилем, не за другими какими-то льготами, вы пришли сюда работать для людей, на их благо и на будущее нашей страны», – напутствовала она впервые избранных депутатов.
Полемику вызвало только выступление Нечаева, который с гордостью сообщил, что впервые за 15 лет в Госдуме заседает 5 фракций. Также он рассказал депутатам, что многое в России делается, чтобы помогать бедным, но нужно создавать возможности для роста экономики: «Как известно, прилив поднимает все лодки, а известно, что отлив показывает, кто купался без плавок».
В конце речи лидер «Новых людей» заявил, что обязательная вакцинация неприемлема, а должна быть делом добровольным. «Чтобы все умирали», – не сдержался Жириновский, сидевший по правую руку Нечаева. «Видите, как много желающих заткнуть кому-то рот, в стране надо с этим заканчивать», – отреагировал новый депутат. Но последнее слово осталось за лидером ЛДПР, который напомнил, что в парламенте за 30 лет было «и 12 партий, и восемь, и семь – много было партий».
От имени «Единой России» последней выступила Терешкова. Она поблагодарила избирателей, а также президента, который поддержал партию на выборах. То, что «Единая Россия» сохранила конституционное большинство, то есть получила больше 300 мандатов, – это не привилегия, а ответственность, сказала депутат. Впереди 2024 г., когда будут выбирать президента, и задача парламента в том, чтобы обеспечить стабильность и поступательное развитие России, добавила она.
Процедурные и кадровые вопросы
После этого депутаты проголосовали за проект порядка работы первого заседания Госдумы. Было принято постановление о внесении изменений в регламент Госдумы, которое предусматривает рост числа комитетов с 26 до 32, их названия, а также увеличение количества вице-спикеров.
Было принято и постановление о распорядке работы Госдумы на осенний созыв. Заседания будут проходить два раза в неделю (во вторник и четверг) на протяжении трех недель, после этого – региональная неделя. В случае необходимости будут назначены дополнительные заседания, сказал руководивший подготовкой к первому заседанию Александр Жуков.
На это Жириновский заметил, что работе в регионах будет мешать карантин: «Что, депутат будет нарушать все порядки – собирать людей и заражаться, и заразу везти сюда?» ЛДПР давно предлагает, чтобы в зале заседания присутствовали только дежурные депутаты, заметил лидер фракции.
Председателем Госдумы после решения процедурных вопросов был избран Вячеслав Володин («Единая Россия»), который руководил палатой в VII созыве. В основе работы Госдумы должна быть повестка развития страны, достижения национальных целей, реализации послания президента, сообщил он. Нужно жить решением проблем граждан, а «не заниматься демагогией», добавил Володин.
Альтернативный кандидат на пост спикера был один – от КПРФ. Дмитрий Новиков заявил, что «парламентскому большинству» придется отвечать на вопрос, почему до сих пор Россия не вошла в пятерку крупнейших экономик мира. От имени фракции КПРФ он заявил, что в Госдуме по итогам выборов требуется «создать комиссию, исследовать и оценить все нарушения, заслушать руководство ЦИК и силовых ведомств», а также отдельно рассмотреть проблему электронного голосования.
Другие депутаты итоги выборов не критиковали. За Новикова как кандидата на пост спикера проголосовал 61 депутат. За Володина – 360. После этого прошло голосование по кандидатам на другие руководящие должности в Госдуме.