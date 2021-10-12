Как прошло первое заседание Госдумы восьмого созыва

Она пожелала депутатам соблюдать ст. 55 Конституции, по которой не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека. «Это касается как экономических, так и политических прав и свобод», – добавила Савицкая. Поэтому, по ее словам, депутаты должны принимать законы, которые будут отвечать интересам страны и граждан, чтобы «нашим детям и внукам не было потом стыдно за то, как каждый из нас голосовал здесь, в Госдуме».