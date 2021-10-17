Вячеслав Володин меняет штат своих советников

Должность аудитора в Госдуме была вакантна. Когда Володин только пришел на пост спикера палаты в 2016 г., из шести штатных должностей советника спикера Госдумы за первые полтора месяца работы VII созыва он сразу заполнил две, писал «Коммерсантъ». На место аудитора был назначен специалист по инвестиционному аудиту объектов энергетики Алексей Кравцов, а советником по СМИ – Юрий Шувалов, пришедший в палату сразу после того, как в 2003 г. ее возглавил Борис Грызлов. Шувалов позже ушел на должность референта управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Кравцов ушел с должности советника Володина перед завершением созыва, сказал собеседник в Госдуме.