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Вячеслав Володин меняет штат своих советников

Первым назначен экс-глава Моссовета и депутат почти всех созывов Николай Гончар
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Московский депутат Николай Гончар специализировался на вопросах бюджета и налогов, а теперь займется аудитом работы Госдумы в качестве советника ее председателя / Марат Абулхатин / ТАСС

Несколько депутатов, не прошедших в Госдуму VIII созыва, продолжат работать в нижней палате парламента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначил своим штатным советником Николая Гончара, сообщили «Ведомостям» два собеседника на Охотном Ряду.

С началом созыва заканчиваются полномочия всех прежних советников, и других назначений Володин пока не произвел. В этой должности Гончар будет заниматься внутренним аудитом финансовой деятельности нижней палаты, говорит собеседник в аппарате. В качестве обоснования именно этого направления деятельности Гончара собеседник привел то, что Гончар был председателем комиссии парламентского собрания России и Белоруссии по бюджету и финансам. 74-летний Гончар работал председателем Моссовета в 1991–1993 гг., после чего депутатом II–VII созывов, однако в Госдуму VIII созыва не пошел.

Должность аудитора в Госдуме была вакантна. Когда Володин только пришел на пост спикера палаты в 2016 г., из шести штатных должностей советника спикера Госдумы за первые полтора месяца работы VII созыва он сразу заполнил две, писал «Коммерсантъ». На место аудитора был назначен специалист по инвестиционному аудиту объектов энергетики Алексей Кравцов, а советником по СМИ – Юрий Шувалов, пришедший в палату сразу после того, как в 2003 г. ее возглавил Борис Грызлов. Шувалов позже ушел на должность референта управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Кравцов ушел с должности советника Володина перед завершением созыва, сказал собеседник в Госдуме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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